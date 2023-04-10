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Уникальная операция медиков ВСУ: украинского воина вернули с того света в прифронтовом госпитале

10 апреля 2023, 11:42
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
гельмінт, операція
Источник: Depositphotos

Медики Вооруженных сил Украины не перестают удивлять уникальными операциями, которых уже немало на их счету.

— Чудеса не просто случаются — они воплощаются руками наших хирургов! На днях в одном из прифронтовых госпиталей нашего воина, как говорят в народе, достали с того света, — написала в Telegram заместитель министра обороны Анна Маляр.

8 апреля медики эвакуировали военнослужащего с огнестрельным осколочным ранением левой плевральной полости и полости перикарда, а также левых камер сердца.

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Говоря простыми словами, пациент поступил в тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями брюшной полости и сердца.

Врачи приняли решение о немедленном оперативном вмешательстве.

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Ими было успешно выполнены:

  • ликвидация парциальной тампонады сердца;
  • ушивание повреждения боковой поверхности левого желудочка между І-й диагональной ветвью и І-й ветвью тупого края огибающей артерии;
  • остановка кровотечения;
  • ликвидация массивного свернутого левостороннего гемоторакса;
  • дренирование полости перикарда и левой плевральной полости;
  • герметизация грудной клетки.

Как пишет Маляр, на сегодня самое страшное для пациента, к счастью, позади. Состояние воина стабильное. Он транспортирован для дальнейшего лечения и выздоровления.

Операцию выполнили хирург Дмитрий Бешлей и хирургическая команда в составе Андрея Собко, Сергея Заячковского и Романа Собко.

Источник: Анна Маляр

Теги
Ганна Маляр Медики Операция українські військові
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