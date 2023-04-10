Медики Вооруженных сил Украины не перестают удивлять уникальными операциями, которых уже немало на их счету.

— Чудеса не просто случаются — они воплощаются руками наших хирургов! На днях в одном из прифронтовых госпиталей нашего воина, как говорят в народе, достали с того света, — написала в Telegram заместитель министра обороны Анна Маляр.

8 апреля медики эвакуировали военнослужащего с огнестрельным осколочным ранением левой плевральной полости и полости перикарда, а также левых камер сердца.

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Говоря простыми словами, пациент поступил в тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями брюшной полости и сердца.

Врачи приняли решение о немедленном оперативном вмешательстве.

Ими было успешно выполнены:

ликвидация парциальной тампонады сердца;

ушивание повреждения боковой поверхности левого желудочка между І-й диагональной ветвью и І-й ветвью тупого края огибающей артерии;

остановка кровотечения;

ликвидация массивного свернутого левостороннего гемоторакса;

дренирование полости перикарда и левой плевральной полости;

герметизация грудной клетки.

Как пишет Маляр, на сегодня самое страшное для пациента, к счастью, позади. Состояние воина стабильное. Он транспортирован для дальнейшего лечения и выздоровления.

Операцию выполнили хирург Дмитрий Бешлей и хирургическая команда в составе Андрея Собко, Сергея Заячковского и Романа Собко.

Источник: Анна Маляр