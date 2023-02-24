Специалисты Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова спасли жизнь тяжелораненого 29-летнего Петра — нашего защитника родом из Львовской области.

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель клиники Сергей Рыженко.

— В одно мгновение его жизнь изменилась. Потерял сознание, кома. Пуля зашла у самого глаза, переворачиваясь, сокрушала все на своем пути. Остановилась в шее, повредив сонную артерию и нервы, — пишет медик.

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По его словам, военные врачи мгновенно доставили молодого воина в больницу Мечникова. Здесь ему перелили литры крови, провели две операции, которые с помощью ангиографа выполнили лучшие сосудистые нейрохирурги Юрий Чередниченко и Сергей Григорук.

— Пуля удалена. Артерии и нервы спасены. Кровотечение остановлено. Восстанавливается движение в конечностях, — сообщает Рыженко.

Он отмечает, что Петр начинает глотать сам. А мама, которая рядом, держит пулю, которая чуть не убила ее сына, и молит Бога о быстрейшем выздоровлении.

Источник: Сергей Рыженко