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Куля зайшла біля самого ока і зупинилася в шиї: у Дніпрі врятували 29-річного захисника

24 Лютого 2023, 16:02
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Мечникова

Фахівці Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова врятували життя тяжкопораненого 29-річного Петра нашого захисника родом із Львівської області.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав керівник клініки Сергій Риженко.

В одну мить його життя змінилося. Втратив свідомість, кома. Куля зайшла біля самого ока, перевертаючись, розтрощувала все на своєму шляху. Зупинилася в шиї, пошкодивши сонну артерію і нерви, пише медик.

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За його словами, військові лікарі миттєво доставили молодого воїна в лікарню Мечникова. Тут йому перелили літри крові, провели дві операції, які за допомогою ангіографа виконали найкращі судинні нейрохірурги Юрій Чередниченко та Сергій Григорук.

Кулю видалено. Артерії й нерви врятовано. Кровотечу зупинено. Відновлюється рух у кінцівках, повідомляє Риженко.

Він зазначає, що Петро починає ковтати сам. А мама, яка поруч, тримає кулю, що мало не вбила її сина, і благає Бога про якнайшвидше одужання.

Джерело: Сергій Риженко

Теги
лікарня імені Мечникова Медики Операція
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