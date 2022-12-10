Історія порятунку 23-річного Романа (ім’я змінене) – справжнє диво і перемога лікарів.
Хлопець з першого дня війни пішов до лав Збройних сил. У важкому бою він потрапив під обстріл й опинився у пеклі.
Роман зазнав важких поранень, а вогонь понівечив усе тіло.
До КНП Міська клінічна лікарня 8 ДМР хлопця доставили у важкому стані. Опіки – близько 70% . Вони вразили голову, шию, тіло і кінцівки. Пошкоджена легеня та уражений слух.
Лікарі розуміли, що такі поранення не сумісні з життям, але навіть не думали здаватися.
Спочатку стан хворого стабілізували. А за декілька днів зробили першу операцію. Всього їх було 12.
Операції проводили майже щотижня. І кожен раз хірурги-комбустіологи робили неймовірне. Спочатку видаляли мертві тканини, потім заліковували рани та пересаджували шкіру.
Роман постійно перебував під пильним наглядом лікарів та в оточенні постійної уваги та турботи.
Мама хлопця цілодобово чергує біля його ліжка.
Минуло вже декілька місяців боротьби, і зараз стан хлопця покращується з кожним днем.
Материнська любов та професіоналізм лікарів творять дива.
Далі Романа очікує тривала реабілітація, але найголовніше вже зроблено.
Джерело: Дніпровська міська рада