Історія порятунку 23-річного Романа (ім’я змінене) – справжнє диво і перемога лікарів.

Хлопець з першого дня війни пішов до лав Збройних сил. У важкому бою він потрапив під обстріл й опинився у пеклі.

Роман зазнав важких поранень, а вогонь понівечив усе тіло.

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До КНП Міська клінічна лікарня 8 ДМР хлопця доставили у важкому стані. Опіки – близько 70% . Вони вразили голову, шию, тіло і кінцівки. Пошкоджена легеня та уражений слух.

Лікарі розуміли, що такі поранення не сумісні з життям, але навіть не думали здаватися.

Спочатку стан хворого стабілізували. А за декілька днів зробили першу операцію. Всього їх було 12.

Операції проводили майже щотижня. І кожен раз хірурги-комбустіологи робили неймовірне. Спочатку видаляли мертві тканини, потім заліковували рани та пересаджували шкіру.

Роман постійно перебував під пильним наглядом лікарів та в оточенні постійної уваги та турботи.

Мама хлопця цілодобово чергує біля його ліжка.

Минуло вже декілька місяців боротьби, і зараз стан хлопця покращується з кожним днем.

Материнська любов та професіоналізм лікарів творять дива.

Далі Романа очікує тривала реабілітація, але найголовніше вже зроблено.

Джерело: Дніпровська міська рада