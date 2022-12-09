Львівський історик Орест Круковський, який потрапив під мінометний обстріл під час звільнення Лиману, знову вчиться ходити. Зараз він відновлюється в Національному реабілітаційному центрі Незламні Першого медичного об’єднання Львова.

Про це співробітники об’єднання повідомили на своїй сторінці в Facebook.

– Оресту Круковському – 52 роки. Він історик музею національно-визвольної боротьби у Львові, з перших днів повномасштабного вторгнення став до лав ЗСУ. Каже: інакше вчинити просто не міг, – пишуть медики.

За їхніми словами, за пів року участі в найзапекліших боях на східному напрямку, незважаючи на постійну небезпеку, Оресту вдавалося залишитися неушкодженим.

Зараз дивляться

– 27 вересня, у свій День народження, Орест разом із побратимами пішов у наступ. Завданням було звільнити тимчасово окупований Лиман. І наші армійці за кілька днів його виконали, ось тільки Ореста з ними вже не було, – пишуть медики.

За їхніми словами, чоловіка накрило мінометним обстрілом. Він згадує, як відчув тупий удар в стегно, полилася кров. Самому зупинити її не вдавалося. На допомогу прийшов побратим, який наклав Оресту турнікет.

– Ще через секунду, немов з нізвідки, з’явилася машина з нашими військовими і лікарем, який надав першу допомогу, – повідомляють Подробиці медики.

За їхніми словами, розбитою ґрунтовою дорогою захисника везли до Краматорська. Ніхто не знав, чи встигнуть довезти: на шляху до лікарні Орест втратив близько двох літрів крові.

Повідомляється, що під час кількох операцій в Краматорську і Дніпрі з ран пацієнта витягли дев’ять осколків. Саме тоді і стало зрозуміло: Орест не відчуває ноги.

Лікарі припустили: чутливість може відновитися, але потрібна дуже хороша реабілітація. Саме в такому стані евакуаційним потягом захисника і доставили до Львова.

У Центрі Незламні місяць тому Орест почав реабілітацію. З ним щодня по кілька годин працюють фахівці. Вже є успіхи. Поступово чутливість в нозі відновлюється. Це означає, що чоловік зможе домогтися поставленої мети: відновитися і ходити, щоб знову повернутися на фронт.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова