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Врачи победили: в Днепре спасли 23-летнего парня с 70% ожогов тела

10 декабря 2022, 12:07
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
операция
Источник: Depositphotos

История спасения 23-летнего Романа (имя изменено) – настоящее чудо и победа врачей.

Парень с первого дня войны пошел в ряды Вооруженных сил. В тяжелом бою он попал под обстрел и оказался в аду.

Роман получил тяжелые ранения, а огонь изуродовал все тело.

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В КНП Городская клиническая больница 8 ДГС молодого человека доставили в тяжелом состоянии. Ожоги около 70%. Они поразили голову, шею, тело и конечности. Повреждены легкие и слух.

Врачи понимали, что такие ранения не совместимы с жизнью, но даже не думали сдаваться.

Сначала состояние больного стабилизировали. А через несколько дней сделали первую операцию. Всего их было 12.

Операции проводились почти еженедельно. И каждый раз хирурги-комбустиологи делали невероятное. Сначала удаляли мертвые ткани, затем залечивали раны и пересаживали кожу.

Роман постоянно находился под пристальным наблюдением врачей и в окружении постоянного внимания и заботы.

Мама парня круглосуточно дежурит у его кровати.

Прошло уже несколько месяцев борьбы, и сейчас состояние парня улучшается с каждым днем.

Материнская любовь и профессионализм врачей творят чудеса.

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Дальше Романа ожидает длительная реабилитация, но самое главное уже сделано.

Источник: Днепровский городской совет

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