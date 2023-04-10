Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Фото Новини

Унікальна операція медиків ЗСУ: українського воїна повернули з того світу в прифронтовому госпіталі

10 Квітня 2023, 11:42
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
гельмінт, операція
Джерело: Depositphotos

Медики Збройних сил України не перестають дивувати унікальними операціями, яких уже чимало на їхньому рахунку.

– Дива не просто трапляються – вони втілюються руками наших хірургів! Днями в одному з прифронтових госпіталів нашого воїна, як кажуть у народі, дістали з того світу, – написала в Telegram заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

8 квітня медики евакуювали військовослужбовця з вогнепальним осколковим пораненням лівої плевральної порожнини і порожнини перикарда, а також лівих камер серця.

Зараз дивляться

Простими словами, пацієнт надійшов у важкому стані з множинними осколковими пораненнями черевної порожнини і серця.

Лікарі прийняли рішення про негайне оперативне втручання.

Читайте також:
ЛьвовНаново сформували череп: львівські лікарі врятували бійця з важким пораненням голови

Ними було успішно виконано:

  • ліквідацію парціальної тампонади серця;
  • ушивання ушкодження бічної поверхні лівого шлуночка між І-ю діагональною гілкою та І-ю гілкою тупого краю огинаючої артерії;
  • зупинку кровотечі;
  • ліквідацію масивного згорнутого лівобічного гемотораксу;
  • дренування порожнини перикарда і лівої плевральної порожнини;
  • герметизацію грудної клітки.

Як пише Маляр, на сьогодні найстрашніше для пацієнта, на щастя, позаду. Стан воїна стабільний. Він транспортований для подальшого лікування та одужання.

Операцію виконали хірург Дмитро Бешлей та хірургічна команда у складі Андрія Собка, Сергія Заячківського та Романа Собка.

Джерело: Ганна Маляр

Теги
Ганна Маляр Медики Операція українські військові
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь