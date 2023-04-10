Медики Збройних сил України не перестають дивувати унікальними операціями, яких уже чимало на їхньому рахунку.

– Дива не просто трапляються – вони втілюються руками наших хірургів! Днями в одному з прифронтових госпіталів нашого воїна, як кажуть у народі, дістали з того світу, – написала в Telegram заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

8 квітня медики евакуювали військовослужбовця з вогнепальним осколковим пораненням лівої плевральної порожнини і порожнини перикарда, а також лівих камер серця.

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Простими словами, пацієнт надійшов у важкому стані з множинними осколковими пораненнями черевної порожнини і серця.

Лікарі прийняли рішення про негайне оперативне втручання.

Ними було успішно виконано:

ліквідаці ю парціальної тампонади серця;

парціальної тампонади серця; ушивання ушкодження бічної поверхні лівого шлуночка між І-ю діагональною гілкою та І-ю гілкою тупого краю огинаючої артерії;

зупинк у кровотечі;

кровотечі; ліквідаці ю масивного згорнутого лівобічного гемотораксу;

масивного згорнутого лівобічного гемотораксу; дренування порожнини перикарда і лівої плевральної порожнини;

герметизаці ю грудної клітки.

Як пише Маляр, на сьогодні найстрашніше для пацієнта, на щастя, позаду. Стан воїна стабільний. Він транспортований для подальшого лікування та одужання.

Операцію виконали хірург Дмитро Бешлей та хірургічна команда у складі Андрія Собка, Сергія Заячківського та Романа Собка.

Джерело: Ганна Маляр