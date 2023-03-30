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Наново сформували череп: львівські лікарі врятували бійця з важким пораненням голови

30 Березня 2023, 16:10
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Львов

Наново сформували череп після важкого мінно-вибухового поранення голови. Львівські лікарі Національного реабілітаційного центру Незламні провели надскладну реконструктивну операцію пораненому захиснику.

Андрію – 47, він із Запоріжжя. 24 лютого 2022 року добровільно став на захист нашої країни. Менш ніж за місяць під час виконання бойового завдання на Донеччині він потрапив під мінометний обстріл. Уламок снаряду поцілив чоловікові в обличчя.

Побратими евакуювали Андрія до найближчого медзакладу. Спершу його рятували в Покровську, потім у Дніпрі, а згодом – вже у Львові.

Зараз дивляться

Через важке поранення в Андрія розвинувся остеомієліт – запалення кістки, спричинене інфекцією. Аж три місяці лікарі боролися із запальним процесом і врешті-решт перемогли.

Лише після цього щелепно-лицеві хірурги розпочали готувати  Андрія до операції з реконструкції черепа. За результатами комп’ютерної томографії спеціалісти виготовили титанові пластини для скроневої та виличної кісток, лобної ділянки, а також під очницю. І призначили день надскладної операції.

Команда хірургів розпочала втручання з розшарування тканин, які щільно зрослися за час боротьби із запаленням. Лікарі відділили шкіру від мʼязів і кісток. Розпиляли виличну кістку та повернули її в правильне положення.

Наступним кроком була реконструкція дна орбіти – тобто очної ямки. Позаяк, після поранення рухи очного яблука стали обмеженими й чоловік скаржився на постійний дискомфорт. Завдяки протезу око вдалося підняти, поставити в правильне фізіологічне положення та відновити рухливість.

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Операція тривала чотири години та закінчилася успішно. Вже на десятий день після цього Андрій поїхав до рідного міста. А після реабілітації доброволець планує повернутися на передову, щоб і надалі боронити нашу країну.

Джерело: 1 ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова

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