Заново сформировали череп после тяжелого минно-взрывного ранения головы. Львовские врачи Национального реабилитационного центра Несокрушимые провели сверхсложную реконструктивную операцию раненому защитнику.

Андрею – 47, он из Запорожья. 24 февраля 2022 г. он добровольно встал на защиту нашей страны. Менее чем через месяц во время выполнения боевого задания в Донецкой области он попал под минометный обстрел. Осколок снаряда попал мужчине в лицо.

Побратимы эвакуировали Андрея в ближайшее медучреждение. Сначала его спасали в Покровске, затем в Днепре и, наконец, уже во Львове.

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Из-за тяжелого ранения у Андрея развился остеомиелит – воспаление кости, вызванное инфекцией. Целых три месяца врачи боролись с воспалительным процессом и, наконец, победили.

Только после этого челюстно-лицевые хирурги начали готовить Андрея к операции по реконструкции черепа. По результатам компьютерной томографии специалисты изготовили титановые пластины для височной и скуловой костей, лобного участка, а также под глазницу. И назначили день сверхсложной операции.

Команда хирургов начала вмешательство в расслоение тканей, плотно сросшихся за время борьбы с воспалением. Врачи отделили кожу от мышц и костей. Распилили скуловую кость и вернули ее в правильное положение.

Следующим шагом была реконструкция дна орбиты – то есть глазницы. Так как после ранения движения глазного яблока стали ограниченными и мужчина жаловался на постоянный дискомфорт. Благодаря протезу глаз удалось приподнять, поставить в правильное физиологическое положение и восстановить подвижность.

Операция длилась четыре часа и закончилась успешно. Уже на десятый день после этого Андрей отправился в родной город. А после реабилитации доброволец планирует вернуться на передовую, чтобы и дальше защищать нашу страну.

Источник: 1 ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова