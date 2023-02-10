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Немела рука: львовские хирурги через разрез в один см высвободили нерв

10 февраля 2023, 14:37
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Львів

У каждого 20 украинца такие проблемы, говорят врачи, но за помощью обращаются единицы.

Хирурги Больницы Святого Луки прооперировали 54-летнего мужчину с синдромом картального канала. Два года каждую ночь Константин просыпался от онемения пальцев на правой руке.

В ходе обследования оказалось, что связка сжимает нерв.

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Причина развития синдрома – повторяющиеся движения пальцами и запястьем. Например, человек долго работает на компьютере: набирает текст, двигает мышку. Также синдром может возникнуть при езде на велосипеде, игре на музыкальных инструментах. В результате движения рукой становятся неточными, появляется слабость, предметы выпадают из рук.

Симптомы обычно усиливаются ночью, в положении, когда рука приподнята вверх. Иногда через покалывание и онемение люди просыпаются и опускают руку вниз.

Устранить синдром картального канала может несложная операция: эндоскопическая декомпрессия, то есть хирургическое освобождение нерва от этой связки.

Благодаря новому современному оборудованию Константина прооперировали через минидоступ – разрез размером один см. Ранее в Больнице Святого Луки такие вмешательства выполняли открыто, то есть производили разрез в пять см.

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После вмешательства Константин снова начал чувствовать все пальцы. Теперь он полноценно спит и живет без дискомфорта.

Источник: 1 ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова

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