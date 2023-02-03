Несмотря на войну, обстрелы Киева и угрозы новых вражеских наступлений, кардиохирурги работают в полную силу.

В Центре детской кардиохирургии и кардиологии обычный день: украинские врачи в 3D-очках делают операцию на митральном клапане.

Оборудование центра позволяет хирургам видеть все операционное поле через четырехсантиметровый разрез.

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Пациентка, которой 75 лет, а в Центре детской кардиохирургии есть клиника и для взрослых, испытывала одышку во время малейших нагрузок. Она сказала, что каждые 10 ступенек были для нее как подъем на Эверест.

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Операция, которую выполнил кардиохирург Глеб Емец, прошла успешно, через два часа после операции женщина уже проснулась, а завтра она уже будет работать с физическим терапевтом.

Фото: Минздрав