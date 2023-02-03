Попри війну, обстріли Києва і загрози нових ворожих наступів, кардіохірурги Києва працюють на повну силу.
У Центрі дитячої кардіохірургії і кардіології звичайний день: українські лікарі у 3D окулярах роблять операцію на мітральному клапані.
Обладнання центру дозволяє хірургам бачити все операційне поле через чотирисантиметровий розріз.
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Пацієнтка, якій 75 років, а в Центрі дитячої кардіохірургії є клініка й для дорослих, відчувала задишку під час найменших навантажень. Вона сказала, що кожні 10 сходинок були для неї, як підйом на Еверест.
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Операція, яку виконав кардіохірург Гліб Ємець, пройшла успішно, за дві години після операції жінка уже прокинулась, а завтра вона вже буде працювати з фізичним терапевтом.
Фото: МОЗ
ДжерелоМОЗ
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