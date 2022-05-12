Президент України Володимир Зеленський відвідав і оглянув новий корпус Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я у Києві. Добудова корпусу здійснювалася в межах Національної програми Велике будівництво, яка була ініційована главою держави.

Володимир Зеленський поспілкувався з 12-річним Владиславом Гончаруком, який лікується у центрі. Понад два тижні, рятуючись від ворожих обстрілів разом зі своєю родиною, хлопчик переховувався у підвалі в селі Демидів Київської області.

Через це Владислав захворів. Наразі його готують до операції, яку проводитиме директор Центру Ілля Ємець. Володимир Зеленський побажав хлопчику швидкого одужання та висловив переконання, що він переможе хворобу.

На базі Центру дитячої кардіології та кардіохірургії лікуються і дорослі пацієнти. Президент поспілкувався з 99-річним учасником Другої світової війни Петром Хмельнікером, якому кілька років тому фахівці Центру провели операцію з протезування аортального клапана. Нині колишній пацієнт почувається задовільно.

Володимир Зеленський також побачив сучасну ангіографічну операційну, оснащену за стандартами світової медицини. У цій операційній лікарі Центру мають змогу оперувати серце без розтину грудної клітки.

Зеленський також оглянув палату інтенсивної терапії.

– Дуже приємно, коли в стінах закладу відчувається високий рівень сучасності та взагалі високий рівень медичної галузі в Україні. Made in Ukraine – це круто, – сказав він.

З нагоди Міжнародного дня медичної сестри президент України вручив державні нагороди медпрацівницям, які з перших днів війни, яку розв’язала Росія, надають допомогу пораненим військовослужбовцям та цивільним, цілодобово рятують життя людей у гарячих точках країни, де тривають запеклі бої проти окупантів.

– Наших захисників, які боронять наші кордони, захищаєте саме ви. І в цей день я хочу привітати вас і подякувати вам від імені наших воїнів та мирного населення, – зазначив президент.

Володимир Зеленський наголосив, що медичні сестри перебувають поряд із пораненими воїнами на полі бою та в лікарнях. Вони віддають їм всі сили й таку цінну увагу та відчувають біль разом із пораненими військовими.

– Хочу побажати вам здоров’я. Дуже вдячний за вашу велику роботу, за велику працю, – сказав президент.

Присутні також вшанували хвилиною мовчання пам’ять медичних сестер, які загинули, рятуючи захисників України.

Фото: МОЗ