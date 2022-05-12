Президент Украины Владимир Зеленский посетил и осмотрел новый корпус Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии Министерства здравоохранения в Киеве. Достройка корпуса осуществлялась в рамках Национальной программы Большое строительство, инициированной главой государства.

Владимир Зеленский пообщался с 12-летним Владиславом Гончаруком, который лечится в центре. Более двух недель, спасаясь от вражеских обстрелов вместе со своей семьей, мальчик скрывался в подвале в селе Демидов Киевской области.

Из-за этого Владислав заболел. Сейчас его готовят к операции, которую будет проводить директор Центра Илья Емец. Владимир Зеленский пожелал мальчику быстрого выздоровления и высказал убежденность, что он победит болезнь.

На базе Центра детской кардиологии и кардиохирургии лечатся и взрослые пациенты. Президент пообщался с 99-летним участником Второй мировой войны Петром Хмельникером, которому несколько лет назад специалисты Центра провели операцию по протезированию аортального клапана. В настоящее время бывший пациент чувствует себя удовлетворительно.

Владимир Зеленский также увидел современную ангиографическую операционную, оснащенную по стандартам мировой медицины. В этой операционной врачи Центра могут оперировать сердце без вскрытия грудной клетки.

Зеленский также осмотрел палату интенсивной терапии.

— Очень приятно, когда в стенах заведения чувствуется высокий уровень современности и высокий уровень медицинской отрасли в Украине. Made in Ukraine – это круто, – сказал он.

По случаю Международного дня медицинской сестры президент Украины вручил государственные награды медработницам, которые с первых дней войны, развязанной Россией, оказывают помощь раненым и гражданским военнослужащим, круглосуточно спасают жизнь людей в горячих точках страны, где продолжаются ожесточенные бои против оккупантов.

— Наших защитников, отстаивающих наши границы, защищаете именно вы. И в этот день я хочу поздравить вас и поблагодарить вас от имени наших воинов и мирного населения, – отметил президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что медицинские сестры находятся рядом с ранеными воинами на поле боя и в больницах. Они отдают им все силы и ценное внимание и чувствуют боль вместе с ранеными военными.

– Хочу пожелать вам здоровья. Очень благодарен за вашу большую работу, за большой труд, – сказал президент.

Присутствующие также почтили минутой молчания память погибших медицинских сестер, которые спасали защитников Украины.

Фото: Минздрав