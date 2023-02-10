Німіла рука: львівські хірурги через розріз в один см вивільнили нерв

Кожен 20 українець має такі проблеми, говорять лікарі, але по допомогу звертаються одиниці.

Хірурги Лікарні Святого Луки прооперували 54-річного чоловіка із синдромом картального каналу. Два роки щоночі Костянтин прокидався від оніміння пальців на правій руці.

Під час обстеження виявилося, що зв’язка стискає нерв.

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Причина розвитку синдрому – повторювальні рухи пальцями та зап’ястям. Наприклад людина довго працює на комп’ютері: набирає текст, рухає мишку. Також синдром може виникнути при їзді на велосипеді, грі на музичних інструментах. Внаслідок цього рухи рукою стають неточними, з’являється слабкість, предмети випадають з рук.

Симптоми зазвичай посилюються вночі, в положенні, коли рука піднята вгору. Інколи через поколювання і оніміння люди прокидаються та опускають руку донизу.

Усунути синдром картального каналу може нескладна операція: ендоскопічна декомпресія, тобто хірургічне звільнення нерва від цієї зв‘язки.

Завдяки новому сучасному обладнанню Костянтина прооперували через мінідоступ – розріз розміром один см. Раніше в Лікарні Святого Луки такі втручання виконували відкрито, тобто робили розріз в п’ять см.

Після втручання Костянтин знову почав відчувати усі пальці. Тепер він повноцінно спить та живе без дискомфорту.

Джерело: 1 ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова