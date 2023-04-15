Щомиті вони можуть змінити теплий та сухий бліндаж на евакуаційну автівку. Чергування військових медиків минає в напруженому очікуванні.

– Випадки різні бували в нас. Коли за декілька годин було 54 поранених, коли 30. Це все залежить від інтенсивності, – каже військовий медик Анна.

Щодня, виходячи на чергування, екіпажі медиків сподіваються, що роботи буде якомога менше. І хоч вони не перебувають безпосередньо на полі бою, завжди знають, яка ситуація там, де справжнє пекло.

– Зараз пішли кульові, тому що йдуть контактні бої і більше контакту з ворогом, – каже військовий медик Ігор.

Ігор показує увесь арсенал медикаментів, без якого не обходиться жоден виїзд.

– Рюкзак це основа. У кожного медика є рюкзак, який складений під нього, щоб він знав, що в нього де лежить. Тут є ампули різні: і знеболювальні, і протисудомні, кровоспинні. Саме основне це кровоспинні, – каже медик.

Поранених з “нуля” доправляють бойові медики броньованим тягачем МТ ЛБ, який армійці прозвали “мотолигою”.

– Ми приїжджаємо на позиції, надаємо першу допомогу пораненому – турнікет, тампонаж. Куди зараз найбільше виїздів? Ну в більшості Бахмут, Іванівка, – каже військовий медик Віталій.

З позицій поранених доправляють на пункт медичної евакуації.

– У них настрій піднімається, коли нас бачать, бо вони знають, що вони в надійних руках, – каже Ігор.

Рятуючи життя інших медики щоразу ризикують й власним, бо ж росіяни відкривають вогонь без розбору. А броньованих спеціалізованих машин їм бракує.

– От Хамер. Голосно, класно звучить, але він не броньований. Як намагаємся убезпечити свій шлях? Більше газу давати. Ну як убезпечити? Тут не можеш ніяк убезпечити, – каже Іван, військовослужбовець ЗСУ.

Боєць Павло згадує, як під час чергування на “медеваку” стався обстріл, скоріш за все це був мінометний обстріл.

– Прилетіло десь в районі може 20, може менше метрів і пошкодило нам машину. Дякувати богу не зачепило якихось важливих агрегатів, тільки лиш посікло, – каже Павло.

На щастя й людей у той момент у машині не було. Ані медиків, ані поранених. Тож жертв вдалось уникнути.