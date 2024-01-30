Команда ученых из Северо-Западного университета в Чикаго в ходе исследования обнаружила, что постоянное засыпание перед телевизором или со смартфоном в руках может нанести серьезный вред здоровью сердца и увеличить риск развития диабета.

— Всего лишь одна ночь воздействия умеренного освещения во время сна может ухудшить регуляцию уровня глюкозы и сердечно-сосудистой системы, что является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, — заявила соавтор исследования Филлис Зи.

Рекомендации ученых

Ученая отметила, что людям важно избегать или минимизировать воздействие света во время сна. По ее словам, полученные результаты справедливы даже для тусклого освещения.

Поэтому авторы исследования рекомендуют следить за тем, чтобы шторы или жалюзи были полностью закрыты на ночь, а также при необходимости следует приобрести маску для глаз.

Сейчас смотрят

Что еще показало исследование

Исследование также показало, что сон с включенным светом увеличивает частоту сердечных сокращений и концентрацию внимания.

По словам ученых, вегетативная нервная система активируется, даже если мы спим, а это плохо, поскольку в ночное время частота сердечных сокращений должна быть ниже.

При этом, если нужно включить свет в целях безопасности, ученые советуют использовать тусклый свет, расположенный ближе к полу, а также избегать белого и синего света, предпочтя желтый, красный или оранжевый, который менее стимулирует мозг.

Источник: Express