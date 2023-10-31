Команда ученых Техасского университета A&M в ходе исследования выяснила, что гнев может быть для людей мощным мотиватором для достижения сложных целей в жизни.

Чтобы лучше понять роль гнева в достижении целей, исследователи провели серию экспериментов с участием более 1 000 человек.

В каждом эксперименте ученые вызывали либо эмоциональную реакцию (например, гнев, веселье, желание или печаль), либо нейтральное эмоциональное состояние, а затем предлагали участникам сложную задачу.

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Например, участникам показывали визуальные эффекты, призванные вызвать определенные эмоциональные или нейтральные реакции, а затем просили решить серию словесных головоломок.

В другом случае цель заключалась в том, чтобы набрать высокие баллы в видеоигре о лыжах: одна игра включала в себя сложное избегание флажков на трассе слалома, а в другой игре — более простой — использовался только прыжок.

Выяснилось, что во всех экспериментах гнев улучшал способность людей достигать своих целей по сравнению с нейтральным состоянием в различных сложных ситуациях.

— Эти результаты показывают, что гнев увеличивает усилия по достижению желаемой цели, что часто приводит к большему успеху, — отметил автор исследования, профессор кафедры психологии Хизер Ленч.

По словам Ленча, эмоции, которые часто считаются негативными, например гнев, скука или печаль, могут быть полезными и особенно эффективными в некоторых ситуациях.