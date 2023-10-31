Команда вчених Техаського університету A&M під час дослідження з’ясувала, що гнів може бути для людей потужним мотиватором для досягнення складних цілей у житті.

Щоб краще зрозуміти роль гніву в досягненні цілей, дослідники провели серію експериментів за участю понад 1 000 людей.

У кожному експерименті вчені викликали або емоційну реакцію (наприклад, гнів, веселощі, бажання або печаль), або нейтральний емоційний стан, а потім пропонували учасникам складне завдання.

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Наприклад, учасникам показували візуальні ефекти, покликані викликати певні емоційні або нейтральні реакції, а потім просили вирішити серію словесних головоломок.

В іншому випадку мета полягала в тому, щоб набрати високі бали у відеогрі про лижі: одна гра містила в собі складне уникнення прапорців на трасі слалому, а в іншій грі – простішій – використовували тільки стрибок.

З’ясувалося, що у всіх експериментах гнів покращував здатність людей досягати своїх цілей порівняно з нейтральним станом у різних складних ситуаціях.

– Ці результати показують, що гнів збільшує зусилля з досягнення бажаної мети, що часто призводить до більшого успіху, – зазначив автор дослідження, професор кафедри психології Гізер Ленч.

За словами Ленча, емоції, які часто вважаються негативними, як-от гнів, нудьга чи смуток, можуть бути корисними та особливо ефективними в деяких ситуаціях.