Ревнощі – негативна емоція. І хоч психологи вважають, що ця емоція, зазвичай, нормальне явище, у більшості випадків її виражають нездоровим способом. І тоді вона дійсно робить життя і того, хто ревнує, і того, хто є об’єктом ревнощів, нестерпним.

Психологиня Алеша Ґрієр з Єльської школи медицини перераховує відчуття, які панують у душі ревнивців. Це страх, гнів, образа та навіть відчай.

Найчастіше ревнощі пов’язують із романтичними чи подружніми стосунками, та насправді, запевняє Ґрієр, ревнощі можуть виникати між батьками і дітьми, між друзями і навіть колегами.

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Чому люди стають ревнивцями?

Причини різні. Наприклад, невпевнена в собі людина, яка боїться бути покинутою і залишитися самотньою, більш схильна до ревнощів. Як і ті, хто має низьку самооцінку або схильні порівнювати себе з іншими.

– Люди також можуть відчувати ревнощі, якщо їхній партнер був раніше невірним, або якщо друг уже робив щось таке, що призвело до втрати довіри, – пояснює Ґрієр.

За словами психологині, спочатку може здатися, що ревнощі мають коріння в любові, але насправді ця реакція більше стосується власництва та контролю. Вона часто є першою ознакою того, що стосунки стають нездоровими.

Психологи вважають ревнощі багатоскладовою емоцією, яка складається з кількох, серед яких гнів, смуток, страх і здивування.

Алеша Ґрієр називає чотири ситуації, які можуть означати, що ви в тенетах ревнивця чи ревнивиці:

1. Друг, партнер, або член родини вимагає, щоб ви проводили весь час разом.

2. Вимагає, щоб ви постійно повідомляли своє місцезнаходження.

3. Встановлює правила щодо того, з ким можна спілкуватися.

4. Відстежує ваші електронні листи, повідомлення та телефонні дзвінки.

Якщо ж ревнивець ви самі, вас можуть спіткати:

порушення сну;

нав’язливі думки;

тривожно-депресивні симптоми.

Ви часто відмовляєтеся від соціальних зв’язків і будь-яких заходів, що раніше були вам цікавими, щоб присвятити свій час стосункам, які боїтеся втратити.

Якщо людина, яка відчуває ревнощі, є молодою людиною, підлітком, вона схильна до зловживання психоактивними речовинами та часто демонструє ризиковану сексуальну поведінку.

Чи можна самотужки впоратися з ревнощами?

– Для початку визнайте, що вас спустошує почуття ревнощів. Якщо ви одержимі тим, що ваш партнер вам зраджує, цілком імовірно, ви бачите докази там, де їх немає, – говорить психологиня.

Вона нагадує, варто пам’ятати, ревнощі – це почуття, а не реальність, і в кожного є вибір, як із цим почуттям чинити – упиватися ним, чи викинути його з голови.

Щоб визначитися, варто поговорити, якомога спокійніше з об’єктом своїх ревнощів. Спільно встановити межі у стосунках, щоб розібратися, що вам, а що йому подобається, а що викликає дискомфорт.

Психологиня наголошує, довіра – це те, що ви даєте, а не те, що заслужили. Навіть якщо ваш партнер зраджував у минулому, ви не повинні позбавляти його шансу.

Проте, Ґрієр наголошує, у стосунках немає гарантій. Якщо, попри все, ви не можете довіряти своєму партнеру чи другові, краще припинити стосунки, як би важко це не було.

Лікування ревнощів

Якщо ваша схильність до ревнощів починає впливати на повсякденне життя, стосунки з іншими людьми, заважає виконувати свою роботу чи піклуватися про себе, не бійтеся звернутися до фахівця.

Лікар може запропонувати когнітивно-поведінкову терапію (КПТ). КПТ є формою психотерапії, яка зосереджена на виявленні негативних процесів мислення та застосуванні методів так званої когнітивної реструктуризації.

Іноді, у важких випадках, доводиться призначати антипсихотичні препарати, які використовують для лікування нав’язливих думок і симптомів, пов’язаних із відривом від реальності.

Джерело: Health