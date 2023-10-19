Ревность — негативная эмоция. И хотя психологи считают, что эта эмоция, как правило, нормальное явление, в большинстве случаев ее выражают нездоровым способом. И тогда она действительно делает жизнь и того, кто ревнует, и того, кто является объектом ревности, невыносимой.

Психолог Алеша Гриер из Йельской школы медицины перечисляет ощущения, которые царят в душе ревнивцев. Это страх, гнев, обида, даже отчаяние.

Чаще всего ревность связывают с романтическими или супружескими отношениями, на самом же деле, уверяет Гриер, ревность может возникать между родителями и детьми, между друзьями и даже коллегами.

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Почему люди становятся ревнивцами?

Причины разные. Например, неуверенный в себе человек, который боится быть брошенным и остаться одиноким, более склонен к ревности. Как и те, кто имеют низкую самооценку или склонны сравнивать себя с другими.

— Люди также могут испытывать ревность, если их партнер был ранее неверен, или если друг уже делал что-то такое, что вело к потере доверия, — объясняет Гриер.

По словам психолога, сначала может показаться, что ревность имеет корни в любви, но на самом деле эта реакция больше касается собственничества и контроля. Она часто является первым признаком того, что отношения становятся нездоровыми.

Психологи считают ревность многосоставной эмоцией, которая состоит из нескольких, включая гнев, печаль, страх и удивление.

Алеша Гриер называет ситуации, которые могут означать, что вы в сетях ревнивца или ревнивицы:

Друг, партнер или член семьи требует, чтобы вы проводили все время вместе. Требует, чтобы вы постоянно сообщали свое местонахождение. Устанавливает правила относительно того, с кем можно общаться. Отслеживает ваши электронные письма, сообщения и телефонные звонки.

Если же ревнивец вы сами, вас могут постигнуть:

нарушение сна;

навязчивые мысли;

тревожно-депрессивные симптомы.

Вы часто отказываетесь от социальных связей и любых мероприятий, даже если раньше они были вам интересны, чтобы посвятить свое время отношениям, которые боитесь потерять.

Если человек, испытывающий ревность, является молодым человеком, подростком, он склонен к злоупотреблению психоактивными веществами и частодемонстрирует рискованное сексуальное поведение.

Можно ли самостоятельно справиться с ревностью?

— Для начала признайте, что вас опустошает чувство ревности. Если вы одержимы тем, что ваш партнер вам изменяет, вполне вероятно, вы видите доказательства там, где их нет, — говорит психолог.

Она напоминает, ревность — это чувство, а не реальность, и у каждого есть выбор, как с этим чувством поступать — упиваться им, или выбросить его из головы.

Чтобы определиться, стоит поговорить, как можно спокойнее с объектом своей ревности. Совместно установить границы в отношениях, чтобы разобраться, что вам, а что ему нравится, а что вызывает дискомфорт.

Психолог отмечает, доверие — это то, что вы даете, а не то, что заслужили. Даже если ваш партнер изменял в прошлом, вы не должны лишать его шанса.

Однако, Гриер подчеркивает, в отношениях нет гарантий. Если, несмотря на все, вы не можете доверять своему партнеру или другу, лучше прекратить отношения, как бы трудно это ни было.

Лечение ревности

Если ваша склонность к ревности начинает влиять на повседневную жизнь, отношения с другими людьми, мешает вам выполнять свою работу или заботиться о себе, не бойтесь обратиться к специалисту.

Врач может предложить когнитивно-поведенческую терапию (КПТ). КПТ является формой психотерапии, которая сосредоточена на выявлении негативных процессов мышления и применении методов так называемой когнитивной реструктуризации.

Иногда, в тяжелых случаях, приходится назначать антипсихотические препараты, которые используют для лечения навязчивых мыслей и симптомов, связанных с отрывом от реальности, включая бредовую ревность.

Источник: Health