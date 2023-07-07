В начале отношений люди испытывают взаимное уважение, влюбленность, постоянные проявления внимания и заботы. Пара имеет общие интересы и с удовольствием проводит все время вместе.

Однако в определенный момент во взаимоотношениях возникают маленькие трудности, которые постепенно увеличиваются и превращаются в настоящую пропасть между влюбленными.

Как понять, что паре лучше разойтись, и как сделать разрыв менее болезненным — Факты ICTV спросили у психолога Татьяны Гнатюк.

Нужно разойтись: как понять, что время пришло

Секс исчез

Партнеры не имеют никаких проявлений к сексуальным отношениям, не возникает даже желания быть в объятиях партнера. Исчезает страсть. Это явный признак того, что мужчина и женщина остыли друг к другу.

Общение имеет границы

— Никто не делится мыслями, взглядами на жизнь, эмоциями (как положительными, так и отрицательными). Обсуждаются только бытовые вопросы, которые необходимы для жизнедеятельности семьи, — говорит Гнатюк.

Постоянные конфликты или замалчивания

Возникновение конфликтов на пустом месте и ссоры на одни и те же темы. Это тоже признак того, что отношения стоит завершать.

— В отношениях присутствует молчание, вам не хочется делиться с партнером чувствами, например, из-за того, что будет негативная реакция. Эти признаки говорят о том, что чувств нет, они закончились, — говорит психолог.

Чувство одиночества в отношениях

Вы не чувствуете поддержки, никто не придает ценности вашим отношениям, нет ощущения защищенности, партнер не обращает внимания на важные для вас вещи. Все это указывает на большую пропасть между вами.

— Если между вами появилось расстояние, каждый идет своим путем, или вам стало безразлично, что делает партнер, вероятно, время для разрыва пришло, — добавляет Гнатюк.

Вы несчастны в отношениях

Если счастье превращается в разочарование и вам хорошо, когда партнера нет рядом, стоит задуматься над окончанием этих отношений.

— Еще один признак — постоянная беспочвенная ревность со стороны партнера. Это говорит о том, что доверие в ваших отношениях исчезло, — говорит психолог.

Как экологично разойтись с партнером

Есть несколько вариантов развития таких событий. Здесь важно, какие ваши отношения на момент разрыва:

Если решение о разрыве вы приняли вместе, то достаточно просто обсудить определенные детали. Это прекрасный вариант выхода из отношений.

Если решение принял один из партнеров, очень важно откровенно поговорить об этом. Естественно в ответ вы можете получить бурную реакцию, которая является вполне нормальной (в таком случае, вы должны быть уверены, что никакого физического вреда вам никто не нанесет).

Если ваши отношения — это постоянные конфликты. или ваш партнер – абьюзер, можно ничего не говорить и не объяснять. Просто собираете вещи и уходите. В нездоровых отношениях даже обычный разговор может привести к негативным последствиям.

На какие красные флажки в отношениях стоит обращать внимание

Постоянные упреки, недовольство, чувство вины. Вы подавлены, когда партнер рядом. Партнер не интересуется вашими делами или скучает, когда вы что-то рассказываете. Нет желания мириться после конфликта. Нет желания радовать партнера какими-то мелочами. Вам постоянно выражают недовольство. Вы ежедневно выясняете отношения.

— Если эти красные флажки присутствуют в ваших отношениях, стоит задуматься над разрывом, — советует психолог.

К сожалению, мы не знаем заранее, какой будет совместная жизнь с партнером. Сначала вас накрывает волна влюбленности, а потом все заканчивается мучительным расставанием.