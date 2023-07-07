НСЗУ совместно с ВОЗ и координационным центром по психическому здоровью при КМУ презентовали онлайн-карту Поставщики медицинской помощи по направлению: Психологическая и психиатрическая помощь.

На карте отображаются все медучреждения, которые оказывают психологическую и психиатрическую помощь по договору с НСЗУ. Указано месторасположение 3,3 тыс. медицинских учреждений и названо 8,2 тыс. врачей.

На онлайн-карте с помощью фильтров можно выбирать область, населенный пункт или специализацию врача.

С начала года за психологической помощью к семейным врачам обратились более 17 тысяч украинцев. Но война расбросала людей по разным уголкам страны.

Теперь, воспользовавшись, онлайн картой, они смогут выбрать ближайшие к месту своего пребывания заведения, где предоставляется такая помощь.

Стоит напомнить, что консультировать по этим проблемам могут семейные врачи, которые прошли специальные тренинги, и врачи-специалисты: психологи, психиатры, психотерапевты, в частности, детские.

В Украине действует и Всеукраинская программа ментального здоровья, которая реализуется по инициативе первой леди Елены Зеленской. Коммуникационная кампания Ты как? формирует в обществе культуру заботы о ментальном здоровье, знакомит с техниками психологической самопомощи.

Источник: Михайло Радуцький