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Де в Україні отримати психологічну та психіатричну допомогу – онлайн мапа закладів

7 Липня 2023, 14:01
Валентина Андрейко журналістка
лікар і пацієнт
Джерело: Pixabay

НСЗУ спільно з ВООЗ та координаційним центром з психічного здоров’я при КМУ презентували онлайн-мапу Надавачі медичної допомоги за напрямом: Психологічна та психіатрична допомога.

На мапі відображаються всі медзаклади, які надають психологічну та психіатричну допомогу за договором із НСЗУ. Вказано місцерозташування 3,3 тис. медичних закладів та названо 8,2 тис. лікарів.

На онлайн-мапі за допомогою фільтрів можна обирати область, населений пункт чи спеціалізацію лікаря.

З початку року по психологічну допомогу до сімейних лікарів звернулися понад 17 тис. українців. Але війна розкидала людей різними куточками країни.

Тепер, скориставшись онлайн-мапою, вони зможуть обрати найближчі до місця свого перебування заклади, де їм нададуть таку допомогу.

Варто нагадати, такі консультації вправі надавати сімейні лікарі, які пройшли спеціальні тренінги, та лікарі-спеціалісти: психологи, психіатри, психотерапевти, зокрема, дитячі.

В Україні діє і Всеукраїнська програма ментального здоров’я, яка реалізується за ініціативи першої леді Олени Зеленської.

Комунікаційна кампанія Ти як? формує у суспільстві культуру піклування про ментальне здоров’я, знайомить з техніками психологічної самодопомоги.

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Джерело: Михайло Радуцький

Джерело
УНІАН
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Карта медична допомога НСЗУ
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