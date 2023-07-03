Ведуча ранкової програми на ICTV 2 і практикуюча психологиня Юлія Зорій провела тренінг для психологів у Запоріжжі, де в серпні відкриється центр допомоги Опліч Хаб.

А поки що практикуючі психологи зібралися, щоб обговорити тему ментального здоров’я та можливі шляхи допомоги українцям.

Юлія Зорій розповіла про особливості роботи групи психологічної підтримки – як впоратися зі стресом, зі зміною звичного ритму життя, з втратою близької людини та іншими страшними наслідками російської агресії.

– Робота психологів хабу допоможе не лише знизити рівень стресу в країні, а й стане важливим кроком на шляху до перемоги, – вважає Юлія.

Загалом тренінги тривали п’ять днів. Частину лекцій давали психологи з Ізраїльської коаліції травми, частину – фахівці проєкту MentalHelp.

Серед іншого, Юлія дала колегам коротку пам’ятку, як побороти стрес і тривогу, викликані війною: