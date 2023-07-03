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Психологія

Як побороти стрес війни: Юлія Зорій провела тренінг із ментального здоров’я

3 Липня 2023, 14:07
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Юлия Зорий тренінг

Ведуча ранкової програми на ICTV 2 і практикуюча психологиня Юлія Зорій провела тренінг для психологів у Запоріжжі, де в серпні відкриється центр допомоги Опліч Хаб.

А поки що практикуючі психологи зібралися, щоб обговорити тему ментального здоров’я та можливі шляхи допомоги українцям.

Юлія Зорій розповіла про особливості роботи групи психологічної підтримки – як впоратися зі стресом, зі зміною звичного ритму життя, з втратою близької людини та іншими страшними наслідками російської агресії.

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– Робота психологів хабу допоможе не лише знизити рівень стресу в країні, а й стане важливим кроком на шляху до перемоги, – вважає Юлія.

Загалом тренінги тривали п’ять днів. Частину лекцій давали психологи з Ізраїльської коаліції травми, частину – фахівці проєкту MentalHelp.

Серед іншого, Юлія дала колегам коротку пам’ятку, як побороти стрес і тривогу, викликані війною:

  • зрозумійте, що саме викликає у вас стрес і прийміть цей фактор у житті;
  • детально пропишіть усе на аркуші;
  • подумайте, як у цих умовах можете зробити життя комфортнішим;
  • випишіть усі варіанти, які спадають на думку, відкладіть, потім поверніться до списку – ви точно знайдете щось максимально відповідне;
  • навчіться перемикати стресові переживання на фізичну активність: будь-яка фізична дія зменшує силу емоції.

Теги
Війна в Україні Поради психолога психічні розлади
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