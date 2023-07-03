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Психология

Как побороть стресс войны: Юлия Зорий провела тренинг по ментальному здоровью

3 июля 2023, 14:07
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Юлия Зорий тренінг

Ведущая утренней программы на ICTV 2 и практикующий психолог Юлия Зорий провела тренинг для психологов в Запорожье, где в августе откроется центр помощи Оплич Хаб.

А пока практикующие психологи собрались, чтобы обсудить тему ментального здоровья и возможные пути помощи украинцам.

Юлия Зорий рассказала об особенностях работы группы психологической поддержки — как справиться со стрессом, с изменением привычного ритма жизни, с потерей близкого человека и другими страшными последствиями российской агрессии.

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— Работа психологов хаба поможет не только снизить уровень стресса в стране, но и станет важным шагом на пути к победе, — считает Юлия.

В целом тренинги длились пять дней. Часть лекций давали психологи из Израильской коалиции травмы, часть — специалисты проекта MentalHelp.

В числе прочего, Юлия дала коллегам короткую памятку, как побороть стресс и тревогу, вызванные войной:

  • поймите, что именно вызывает у вас стресс и примите этот фактор в жизни;
  • детально пропишите все на листке;
  • подумайте, как в этих условиях можете сделать жизнь комфортнее;
  • выпишите все варианты, которые приходят на ум, отложите, потом вернитесь к списку — вы точно найдете что-то максимально подходящее;
  • научитесь переключать стрессовые переживания на физическую активность: любое физическое действие уменьшает силу эмоции.

Теги
Война в Украине Советы психолога психічні розлади
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