Ведущая утренней программы на ICTV 2 и практикующий психолог Юлия Зорий провела тренинг для психологов в Запорожье, где в августе откроется центр помощи Оплич Хаб.

А пока практикующие психологи собрались, чтобы обсудить тему ментального здоровья и возможные пути помощи украинцам.

Юлия Зорий рассказала об особенностях работы группы психологической поддержки — как справиться со стрессом, с изменением привычного ритма жизни, с потерей близкого человека и другими страшными последствиями российской агрессии.

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— Работа психологов хаба поможет не только снизить уровень стресса в стране, но и станет важным шагом на пути к победе, — считает Юлия.

В целом тренинги длились пять дней. Часть лекций давали психологи из Израильской коалиции травмы, часть — специалисты проекта MentalHelp.

В числе прочего, Юлия дала коллегам короткую памятку, как побороть стресс и тревогу, вызванные войной: