Ведущая утренней программы на ICTV 2 и практикующий психолог Юлия Зорий провела тренинг для психологов в Запорожье, где в августе откроется центр помощи Оплич Хаб.
А пока практикующие психологи собрались, чтобы обсудить тему ментального здоровья и возможные пути помощи украинцам.
Юлия Зорий рассказала об особенностях работы группы психологической поддержки — как справиться со стрессом, с изменением привычного ритма жизни, с потерей близкого человека и другими страшными последствиями российской агрессии.
— Работа психологов хаба поможет не только снизить уровень стресса в стране, но и станет важным шагом на пути к победе, — считает Юлия.
В целом тренинги длились пять дней. Часть лекций давали психологи из Израильской коалиции травмы, часть — специалисты проекта MentalHelp.
В числе прочего, Юлия дала коллегам короткую памятку, как побороть стресс и тревогу, вызванные войной:
- поймите, что именно вызывает у вас стресс и примите этот фактор в жизни;
- детально пропишите все на листке;
- подумайте, как в этих условиях можете сделать жизнь комфортнее;
- выпишите все варианты, которые приходят на ум, отложите, потом вернитесь к списку — вы точно найдете что-то максимально подходящее;
- научитесь переключать стрессовые переживания на физическую активность: любое физическое действие уменьшает силу эмоции.