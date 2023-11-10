Вакцинация: эксперты опровергли мифы о прививках от Covid-19 и других заболеваний

Covid-19 никуда не исчез, он распространяется по миру и Украине. Особенно опасным заболевание является для людей старше 60 лет.

С октября в Украине активно распространяется грипп и другие респираторные вирусы, ведь сейчас продолжается эпидсезон.

Медики говорят, чтобы уберечь свое здоровье и жизнь, стоит вакцинироваться.

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Специалисты рассказали, какие есть распространенные мифы о вакцинации, и развенчали их.

Миф 1. Во время войны вакцинация не актуальна

Сейчас медицинские учреждения в первую очередь направляют усилия на лечение раненых и пострадавших от последствий войны. Медучреждения перегружены, поэтому человек с инфекционной болезнью или ее осложнением не всегда будет иметь доступ к медицинской помощи. Чтобы не попасть в такую ситуацию, необходимо делать прививки против вакциноуправляемых болезней.

Например, во время войны больше риск травм, которые могут привести к попаданию возбудителя столбняка в раневую поверхность. И одновременное поступление большого количества пострадавших может привести к тому, что инфицированный столбняком человек не сможет вовремя получить помощь.

В то же время обстоятельства военного времени побуждают людей к вынужденному переселению. Риск инфекционных болезней в среде компактного размещения ВПЛ повышен. Например, в холодное время года в Украине продолжается эпидсезон респираторных вирусов, к которым сейчас перешел и Covid-19. Циркулируя параллельно с гриппом, он усложняет эпидсезон, особенно для людей старше 60 лет.

Миф 2. Качество вакцин под сомнением из-за частых отключений света

На большинстве вакцин есть термоиндикаторы, благодаря которым человек может убедиться в качестве вакцины. Кроме того, есть алгоритм соблюдения требований “холодовой цепи”.

Амбулатории обеспечены генераторами и сумками-холодильниками. Они позволяют хранить вакцины до 7 суток. Такого длительного отключения света нет.

Если электроэнергия исчезнет дольше чем на неделю, то все вакцины перевезут в центральную амбулаторию, где есть генератор.

Миф 3. Covid-19 уже не так страшен

Благодаря 1-й и 2-й дозам распространение Covid-19 несколько затормозилось. Но если не делать бустерных доз, то снова будет вспышка. А поскольку Covid-19 перешел в категорию сезонных вирусов на уровне с гриппом, то его вспышка усложняет эпидсезон и представляет серьезную угрозу для групп риска. Особенно для людей старше 60 лет и с хроническими заболеваниями.

Вирус продолжает мутировать, ведь это его природа. Эпидемиологи изучают мутации и постоянно создают вакцины от Covid-19. Организм человека не имеет способности сам, без прививки, заранее подготовиться к встрече с новым штаммом вируса.

Миф 4. Не идем вакцинироваться, потому что заставят делать прививки сначала, из-за потери всех записей

Новый врач не получит информации о ваших прививках, если записи о них были сделаны до 2019 года и утеряны. Тогда данные вносились в бумажном виде, и не существовало ЭСОЗ (Электронная система здравоохранения, куда в частности обязательно вносились записи о прививках граждан от Covid-19.) Но это касается тех, кто потерял документы.

Однако лишних прививок не бывает. Плохо только, если их недостаточно.

Если записи или информация отсутствуют, то, по законодательству, нужно делать все прививки.

Можно начинать с тех вакцин, которые нужны по возрасту согласно Национальному календарю профилактических прививок. Однако это не касается прививки от Covid-19, данные об этом есть в ЭСОЗ.

Никто не застрахован от несчастных случаев, особенно во время войны. Когда может понадобиться экстренная вакцинация, неизвестно, будет ли к ней доступ.

Миф 5. Вакцинация негативно действует на иммунитет

В сети распространяют информацию о том, что вакцины ухудшают иммунитет. Авторы подобных сообщений утверждают, будто антитела, которые образуются в результате прививки (их называют гуморальным иммунным ответом), подавляют клеточный иммунитет, который якобы нужен для настоящей защиты от болезни.

На самом деле гуморальный и клеточный иммунитеты — это два вида иммунного ответа, которые нужны организму человека, чтобы защищаться от инфекционных болезней. Вакцины стимулируют выработку как гуморального, так и клеточного иммунного ответа.

Гуморальный иммунитет обеспечивают В-клетки (лимфоциты). Клеточный иммунитет обеспечивают Т-клетки (Т-лимфоциты). Т-клетки дают первоочередной ответ на инфекцию, они атакуют любые чужеродные элементы в организме, пока формируется гуморальный иммунитет и его антитела.

Защитить от заражения могут только антитела, а ослабить болезнь и защитить от осложнений даже при отсутствии антител — Т-клетки клеточного иммунитета.

Миф 6. Наш врач не дает гарантию, что после прививки с ребенком все будет хорошо

Нет ничего такого, что можно гарантировать на 100%. Но точно известно, что риск заболеть и умереть от инфекционной болезни гораздо больше, чем риск от вакцины.

Миф 7. Наш ребенок часто болеет. Некогда делать прививки, да и боимся еще больше навредить

Как раз из-за частых болезней ребенка стоит в первую очередь сделать прививку. Вакцинироваться можно сразу после выздоровления без срока ожидания и дополнительных анализов.

Миф 8. Мы сами решаем, какие прививки нужны нашему ребенку. Некоторые из них считаем лишними

В календаре плановой вакцинации внесены прививки именно от тех заболеваний, которые наиболее опасны. Стоит довериться врачам по поводу того, почему именно эти вакцины обязательно нужно сделать. Родители могут решать относительно рекомендованных прививок, но обязательные нужно делать.

Миф 9. Людям пожилого возраста, с хроническими заболеваниями, опасно вакцинироваться

Как подействует вакцина на такого человека – как раз и предусмотрено, а вот как подействует само заболевание — нет! С возрастом организм ослабевает, отягощается сопутствующими заболеваниями и хуже способен противостоять тяжелым осложнениям вирусов для легких, сердца, почек и других органов. Covid-19 и грипп могут вызвать у людей старше 60 лет пневмонию, сердечно-сосудистые патологии, фиброз почек, обострение хронических заболеваний, например, диабета, а также другие серьезные проблемы.

Побочным эффектом может стать незначительная боль в месте введения или субфебрильная температура (повышение температуры в пределах 37,1-38,0°C), которая длится день или два. Но этот незначительный дискомфорт, который лучше потерпеть несколько дней, но быть в защищенным от осложнений.

Миф 10. Те, кто вакцинировался против Covid-19, все равно болеют

Вакцинация лишь предупреждает возникновение тяжелого течения заболевания и смерти. Получив прививку, вы также можете когда-то заболеть, но это будет легкое течение и сохранит вашу жизнь.

Миф 11. У ребенка была побочная реакция на одну из вакцин

Если это повышение температуры, болезненность в месте инъекции и покраснение, то это является нормой, и бояться не стоит.

Миф 12. Родители сами решают, вакцинировать ли ребенка

Плановые прививки (те что есть в Национальном календаре прививок) — это обязанность родителей. Согласно действующему законодательству Украины, именно родители несут ответственность за здоровье ребенка.

Миф 13. Врач не рекомендует делать прививки до определенного возраста ребенка

Врач, который заботится о здоровье своего пациента, уважает его, не может давать недостоверные советы.

Есть доказательная медицина, есть Национальный календарь прививок — это документ, в котором определен перечень заболеваний, от которых проводится вакцинация, и сроки проведения прививок. Все врачи должны руководствоваться этим документом.

Именно дети раннего и младшего возраста наиболее уязвимы к инфекционным болезням, которые можно предупредить вакцинацией.

Миф 14. Все равно сейчас много людей на дистанционке

В некоторых регионах Украины до сих пор работа и обучение проходят дистанционно.

Люди ходят в магазин, на улицу, кто-то приходит в гости или по делам. Таким образом можно подхватить болезнь. Дистанционная работа и обучение рано или поздно завершится, и тогда за месяц обучения/работы офлайн можно подхватить много инфекционных болезней одновременно.

Миф 15. Я уже переболел Covid-19

Даже если вы перенесете болезнь легко, у вас может не сформироваться надлежащей иммунной защиты после нее. Одно из исследований Центров по контролю и профилактике заболеваний в США свидетельствует о том, что у трети из переболевших Covid-19 не обнаружили антител к этой болезни. В то же время в другом исследовании после двух доз вакцины антитела к SARS-CoV-2 обнаружили у 99,6% людей.

Даже если вы уже переболели вам стоит привиться, ведь вы можете заразиться снова. По результатам американского исследования, люди, которые перенесли коронавирус, а затем вакцинировались, имеют в 2,34 раза ниже риск заболеть снова, чем те, кто болел, но не вакцинировался.