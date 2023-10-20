В Украине активно распространяется коронавирус и грипп: врачи призывают вакцинироваться людей в возрасте старше 60

В Украине каждую неделю растет заболеваемость коронавирусом. Эксперты предполагают, что эпидсезон в этом году будет сложнее предыдущего.

-Это первые недели подъема заболеваемости. И мы будем наблюдать как минимум до конца ноября нарастание количества больных коронавирусной инфекцией. Вакцина остается эффективной против всех штаммов коронавируса — сообщил Игорь Кузин, заместитель Министра здравоохранения Украины, Главный государственный санитарный врач Украины.

Медики призывают вакцинироваться, особенно тех, кто находится в группе риска.

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Для того, чтобы получить вакцину от Covid-19, не обязательно подписывать декларацию с семейным врачом.

Для прививки нужно записаться в системе Helsi, у семейного врача или же прийти в пункт прививки без предварительной записи.

— Пожилые люди уже имеют осложнения из-за хронических заболеваний. Именно они должны получить прививки в первую очередь, — отметила руководитель коммунального некоммерческого предприятия Центр первичной медицинской помощи Светлана Шабалина.

Медики уверяют, что Covid-19 — вакцина поможет предупредить сложное течение болезни даже несмотря на все мутации штамма.

Людям, которые предварительно получали прививки, но уже прошло более пяти месяцев, стоит получить дополнительные, вторую и третью, дозы вакцины. Особенно это касается лиц из группы риска.

Основной курс вакцинации для тех, кто вообще еще не делал прививки, состоит из двух доз вакцины и одного бустера (первой дополнительной дозы).

Вакцину от Covid-19 украинцы могут получить бесплатно. Вакцину от гриппа нужно приобрести в аптеке. По вопросам вакцинации вас может проконсультировать семейный врач.

Важно, что вакцина от гриппа не создает иммунитета от коронавируса и наоборот. Однако, обе прививки можно сделать в один день без вреда для здоровья.

Сейчас в Украине есть три типа вакцины от Covid-19, почти 5 млн. доз для взрослых и отдельно для детей.

Врачи уверяют, все вакцины сертифицированы, безопасны и эффективны.

Министерство здравоохранения Украины вместе с международными партнерами активно развивает систему общественного здоровья.

Среди партнеров — проект USAID Развитие устойчивой системы общественного здоровья, одной из задач которого является проведение информационной кампании для повышения осведомленности о важности прививки среди украинцев.