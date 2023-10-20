В Україні активно шириться коронавірус та грип: лікарі закликають вакцинуватися людей у віці старше 60

В Україні кожного тижня зростає захворюваність на коронавірус. Експерти передбачають, що епідсезон цьогоріч буде складнішим за попередній.

– Це перші тижні підйому захворюваності. І ми будемо спостерігати щонайменше до кінця листопада наростання кількості хворих на коронавірусну інфекцію. Вакцина залишається ефективною проти всіх штамів коронавірусу, – повідомив Ігор Кузін, заступник міністра охорони здоров’я України, головний державний санітарний лікар України.

Медики закликають вакцинуватися, особливо тих, хто перебуває в групі ризику.

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Для того, щоб отримати вакцину від Covid-19, не обов’язково підписувати декларацію з сімейним лікарем.

Для щеплення потрібно записатися у системі Helsi, у сімейного лікаря або ж прийти до пункту щеплення без попереднього запису.

– Літні люди вже мають ускладнення через хронічні захворювання. Саме вони повинні отримати щеплення в першу чергу, – зазначила керівниця комунального некомерційного підприємства Центр первинної медичної допомоги Світлана Шабаліна.

Медики запевняють, що Covid-вакцина допоможе попередити складний перебіг хвороби навіть попри всі мутації штаму.

Людям, які попередньо отримували щеплення, але вже минуло понад п’ять місяців, варто отримати додаткові, другу та третю, дози вакцини. Особливо це стосується осіб з групи ризику.

Основний курс вакцинації для тих, хто взагалі ще не робив щеплення, складається з двох доз вакцини і одного бустера (першої додаткової дози).

Вакцину від Covid-19 українці можуть отримати безкоштовно. Вакцину від грипу потрібно придбати в аптеці. З питань вакцинації вас може проконсультувати сімейний лікар.

Важливо, що вакцина від грипу не створює імунітету від коронавірусу і навпаки. Однак, обидва щеплення можна зробити в один день без шкоди для здоров’я.

Наразі в Україні є три типи вакцини від Covid-19, майже 5 млн доз для дорослих та окремо для дітей.

Лікарі запевняють, усі вакцини сертифіковані, безпечні та ефективні.

Міністерство охорони здоров’я України разом із міжнародними партнерами активно розбудовує систему громадського здоров’я.

Серед партнерів – проєкт USAID Розбудова стійкої системи громадського здоров’я, одним із завдань якого є проведення інформаційної кампанії для підвищення обізнаності про важливість щеплення серед українців.