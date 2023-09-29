В Україні затвердили рекомендації щодо додаткової вакцинації пріоритетних груп населення. Повна схема боротьби проти Covid-19 передбачає три щеплення.

Перший бустер слід отримувати через п’ять місяців після основної імунізації. Особи, які належать до групи ризику важкого перебігу захворювання (люди віком 60+, вагітні, пацієнти з хронічними захворюваннями, а також лікарі, вчителі, військові), можуть зробити додаткове щеплення, якщо від попереднього бустера минуло понад шість місяців.

Потребу в додаткових бустерних дозах має визначати лікар, враховуючи стан пацієнта й епідеміологічну ситуацію в країні.

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Ті, хто не дотримувався основної схеми вакцинації (наприклад, не отримали другу дозу вакцини чи перший бустер), мають зробити це якнайшвидше.

Процедура вакцинації проти коронавірусу в Україні безкоштовна. Записатися на щеплення можна у сімейного лікаря та в пунктах щеплень.