Експерти вважають, що попри ріст госпіталізацій і наближення холодної погоди, яка може спровокувати спалахи хвороби, доброю новиною є те, що вірус не такий смертельний, як три роки тому.

– Ми більше не стикаємося з тією гострою нестачею обладнання, яка була раніше, – каже Девід Воль, професор кафедри інфекційних захворювань Університету Північної Кароліни.

За його словами, існує певний рівень суспільного імунітету. Але це не привід заспокоюватися.

Covid все ще може спричинити серйозні наслідки і ускладнення.

Зараз дивляться

За словами Воля, надзвичайно важливим є відстеження нових варіантів коронавірусу, щоб коригувати свої дії і напрями роботи учених, що вивчають мутації збудника.

Що варто робити, щоб захистити себе та близьких від нової атаки коронавірусної хвороби

Передусім повернутися до масок у людних місцях.

Симптоми Covid включають жар, кашель, втому, втрату смаку або нюху та багато іншого. Якщо у вас є симптоми, рекомендується пройти тестування.

У зв’язку з нещодавнім зростанням кількості випадків захворювання федеральний уряд США, приміром, відновив програму надання безкоштовних тестів на Covid вдома.

А якщо тест виявиться позитивним?

Загалом основні правила при позитивному результаті тесту на Covid такі самі, як і раніше: уникайте контактів з іншими людьми, особливо з тими, хто наражається на високий ризик важкої інфекції.

Ізолюйтеся на п’ять днів, стежте за своїми симптомами і носіть маску, якщо вам необхідно перебувати поруч з іншими людьми.

Декому можуть підійти такі методи лікування, як противірусні препарати, але для того, щоб вони були ефективними, важливо почати їх приймати якомога раніше.

Є також нові рекомендації. Пропонується робити повторні щеплення всім дітям віком від 6 місяців.