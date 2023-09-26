Команда вчених Інституту Френсіса Кріка в Лондоні під час дослідження з’ясувала, що використання противірусних препаратів може сприяти еволюції Covid-19. Експеримент показав, що вірус може пережити лікування молнупіравіром і мутувати в нові версії.

Зазначається, що немає жодних доказів того, що молнупіравір спричинив небезпечніші варіанти Covid-19, але вчені заявили, що мутації збільшили генетичну різноманітність вірусу в дикій природі й надали більше можливостей для майбутньої еволюції.

Крім виявлення характерних мутацій у Covid-вірусах, вчені з’ясували, що вони були більш поширені в країнах, де використовували найбільше молнупіравіру, як-от Велика Британія, Австралія, США і Японія.

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Подальший аналіз показав, що характерні мутації частіше траплялися у вірусу Covid-19, взятого у літніх пацієнтів, які з більшою ймовірністю отримували лікування цим препаратом.

Як з’ясували вчені, хоча молнупіравір знижував рівень вірусу в перший тиждень, через два тижні рівень знову підвищувався. Це може статися, якщо препарат пригнічував вірус, але водночас створював мутовані версії, які краще ухиляються від імунного захисту, припускають дослідники.

Зі свого боку виробник молнупіравіру, компанія MSD, заявив, що препарат порушує реплікацію вірусу і зменшує його виділення, що знижує ризик передавання Covid-19.

Що ж стосується результатів дослідження, то, на думку компанії, автори не показали документальних доказів того, що мутації були пов’язані з поширенням вірусу від пацієнтів, які отримували молнупіравір.

За словами дослідників, отримані результати важливі для продовження оцінювання ризиків і переваг молнупіравіру та інших розроблюваних препаратів, які діють аналогічно.