Голова Британської робочої групи з вакцин Кейт Бінгхем стверджує, що наступна пандемія може легко затьмарити кількість смертей, викликаних Covid-19, і що вчені вже готуються до хвороби X.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) назвала наступну пандемію “хворобою X”, причому багато експертів припускають, що вона вже в дорозі.

Бінгхем попередила, що кількість смертей від хвороби X може бути більш ніж у сім разів вищою, ніж від Covid-19, який, за даними ВООЗ, забрав життя майже 7 млн людей.

Зараз дивляться

– Сьогодні на нашій планеті активно розмножується і мутує більше вірусів, ніж від усіх інших форм життя разом узятих. І багато з них становлять загрозу для людей, – зазначила вірусолог.

За словами експертки, вчені відстежують 25 родин вірусів, кожна з яких включає до тисяч окремих вірусів, кожен з яких може перерости в повномасштабну катастрофічну пандемію.

При цьому не враховуються віруси, які можуть перейти від тварин до людини.

– Уявіть, що хвороба X так само заразна, як кір, а рівень смертності від Еболи становить 67%. Десь у світі вона відтворюється, і рано чи пізно хтось почне почуватися погано, – каже експерт.

Повідомляється, що британські вчені вже почали розробляти вакцини проти невідомої хвороби X. Вони вважають, що наступна пандемія може походити від вірусів тварин, які здатні заражати людей, і швидко поширитися по всьому світу.

Учені відстежують кілька патогенів високого ризику, включно з пташиним грипом, мавпячою віспою і хантавірусом, хворобою, поширюваною гризунами.

Крім того, за словами вчених, зміна клімату і переміщення населення роблять нову пандемію ще більш імовірною.

Джерело: Express