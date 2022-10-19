Аналіз арктичного озера показує, що віруси та бактерії, замкнені в льоду, можуть знову пробудитися та заразити дику природу.
Згідно з новими даними, наступна пандемія може виникнути не від кажанів чи птахів, а від танучого льоду.
Генетичний аналіз ґрунту та озерних відкладень з озера Хазен, найбільшого високогірного прісноводного озера в Арктиці, свідчить про те, що ризик розповсюдження вірусу – коли вірус вперше заражає нового господаря – може бути вищим поблизу танення льодовиків.
Отримані дані свідчать про те, що підвищення глобальної температури через зміну клімату стає більш імовірним, що віруси та бактерії, замкнені в льодовиках і вічній мерзлоті, можуть знову пробудитися та заразити місцеву дику природу.
Наприклад, у 2016 році спалах сибірської виразки на півночі Сибіру, який вбив дитину та заразив щонайменше семеро інших людей, пояснюється хвилею спеки, яка розтопила вічну мерзлоту та оголила тушу зараженого північного оленя. До цього останній спалах в регіоні був у 1941 році.
Щоб краще зрозуміти ризик, який становлять заморожені віруси, доктор Стефан Аріс-Брозу та його колеги з Університету Оттави в Канаді зібрали зразки ґрунту та опадів з озера Хазен, поряд із тим місцем, куди стікала тала вода з місцевих льодовиків.
Потім вони секвенували РНК і ДНК у цих зразках і запустили алгоритм, який оцінював шанси цих вірусів інфікувати неспоріднені групи організмів.
Дослідження, опубліковане в Proceedings of the Royal Society B, показало, що ризик передачі вірусів новим господарям був вищим у місцях, куди надходила велика кількість льодовикової талої води – ситуація, яка стає більш імовірною в міру потепління клімату.
Команда не визначила чи здатні ці віруси викликати інфекцію. Однак інші недавні дослідження показали, що невідомі віруси можуть тинятися в льодовиках. Наприклад, минулого року дослідники з Університету штату Огайо в США оголосили, що знайшли генетичний матеріал 33 вірусів – 28 із яких нові – у зразках льоду, взятих із Тибетського плато в Китаї. Виходячи з їх розташування, вік вірусів оцінюється приблизно в 15 тис. років.
У 2014 році вченим Французького національного центру наукових досліджень в Екс-Марселі вдалося оживити гігантський вірус, який вони виділили з вічної мерзлоти Сибіру, зробивши його заразним вперше за 30 тис. років. Автор дослідження Жан-Мішель Клавері тоді сказав BBC, що оголення таких шарів льоду може бути рецептом катастрофи.
Незважаючи на це, команда Аріс-Брозу попередила, що до тих пір, поки віруси та їхні переносники не присутні в навколишньому середовищі одночасно, ймовірність драматичних подій, ймовірно, залишається низькою.
З іншого боку, прогнозується, що зміна клімату змінить діапазон існуючих видів, потенційно приводячи нових господарів у контакт із стародавніми вірусами чи бактеріями. Чи призведе це до пандемії? Ми абсолютно не знаємо.
Проте потрібно дослідити мікробні світи по всій нашій планеті, щоб зрозуміти ці ризики в контексті, вважають вчені.