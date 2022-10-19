Анализ арктического озера показывает, что вирусы и бактерии, запертые во льду, могут снова пробудиться и заразить дикую природу.

Согласно новым данным, следующая пандемия может возникнуть не от летучих мышей или птиц, а от тающего льда.

Генетический анализ почвы и озерных отложений из озера Хазен, крупнейшего высокогорного пресноводного озера в Арктике, свидетельствует о том, что риск распространения вируса – когда вирус впервые заражает нового хозяина – может быть выше вблизи таяния ледников.

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Полученные данные свидетельствуют о том, что повышение глобальной температуры из-за изменения климата становится более вероятно, что вирусы и бактерии, замкнутые в ледниках и вечной мерзлоте, могут вновь пробудиться и заразить местную дикую природу.

Например, в 2016 году вспышка сибирской язвы на севере Сибири, убившая ребенка и заразившая по меньшей мере семь других людей, объясняется волной жары, которая растопила вечную мерзлоту и обнажила тушу зараженного северного оленя. До этого последняя вспышка в регионе была в 1941 году.

Чтобы лучше понять риск, который составляют замороженные вирусы, доктор Стефан Арис-Брозу и его коллеги из Университета Оттавы в Канаде собрали образцы почвы и осадков из озера Хазен, рядом с тем местом, куда стекала вода из местных ледников.

Затем они секвенировали РНК и ДНК в этих образцах и запустили алгоритм, оценивавший шансы этих вирусов инфицировать неродственные группы организмов.

Исследование, опубликованное в Proceedings of the Royal Society B, показало, что риск передачи вирусов новым хозяевам был выше в местах, куда поступало большое количество талой воды ледниковой – ситуация, которая становится более вероятной по мере потепления климата.

Команда не определила, способны ли эти вирусы вызывать инфекцию. Однако другие недавние исследования показали, что неизвестные вирусы могут слоняться в ледниках. К примеру, в прошлом году исследователи из Университета штата Огайо в США объявили, что нашли генетический материал 33 вирусов – 28 из которых новые – в образцах льда, взятых из Тибетского плато в Китае. Исходя из их расположения возраст вирусов оценивается примерно в 15 тыс. лет.

В 2014 году ученым Французского национального центра научных исследований в Экс-Марселе удалось оживить гигантский вирус, который они выделили из вечной мерзлоты Сибири, сделав его заразным впервые за 30 тыс. лет. Автор исследования Жан-Мишель Клавери тогда сказал BBC, что обнажение таких слоев льда может быть рецептом крушения.

Несмотря на это, команда Арис-Брозу предупредила, что до тех пор пока вирусы и их переносчики не присутствуют в окружающей среде одновременно, вероятность драматических событий, вероятно, остается низкой.

Кроме того, прогнозируется, что изменение климата изменит диапазон существующих видов, потенциально приводя новых хозяев в контакт с древними вирусами или бактериями. Приведет ли это к пандемии? Мы совершенно не знаем.

Однако нужно исследовать микробные миры по всей нашей планете, чтобы понять эти риски в контексте, считают ученые.