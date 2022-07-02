Ледники Тибетского нагорья могут стать очагом будущих пандемий. Ошеломленные ученые обнаружили более 900 невиданных ранее видов микробов, живущих внутри ледников на Тибетском нагорье.

Анализ геномов микробов показал, что некоторые из них болезнетворные и могут вызывать новые пандемии, если быстрое таяние, вызванное изменением климата, выпустит их из ледяных тюрем.

Китайские исследователи взяли образцы льда с 21 ледника на Тибетском плато, зажатом между Гималайским хребтом на юге и пустыней Такла-Макан на севере. Затем ученые секвенировали ДНК микроорганизмов, запертых во льду, создав огромную базу данных геномов микробов, которую они назвали каталогом генома и генов Тибетского ледника (TG2G).

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Команда обнаружила 968 видов замороженных микробов, в основном бактерии, но также водоросли, археи и грибы, сообщили исследователи 27 июня в журнале Nature Biotechnology. Но, что еще более удивительно, около 98% этих видов были совершенно новыми для науки.

По словам исследователей, такой уровень микробного разнообразия был неожиданным.

— Несмотря на экстремальные условия окружающей среды, такие как низкие температуры, высокий уровень солнечной радиации, периодические циклы замерзания-оттаивания и ограничение питательных веществ, поверхности ледников поддерживают разнообразную жизнь, — пишут авторы исследования.

Исследователи точно не знают, сколько лет некоторым из этих микробов. Предыдущие исследования показали, что можно оживить микробы, которые находились в ловушке во льду до 10 тыс. лет.

По словам ученых, удивительное микробное разнообразие в ледниках в сочетании с ускорением таяния льдов из-за изменения климата повышает шансы на то, что потенциально опасные микробы сбегут и нанесут ущерб.

— Захваченные льдом патогенные микробы могут привести к локальным эпидемиям и даже пандемиям, если они попадут в окружающую среду, — пишут авторы.

Даже если эти потенциально патогенные бактерии недолго проживут после побега из своих ледяных тюрем, они все равно могут вызывать проблемы, обменявшись большими участками своей ДНК с другими бактериями.

Это генетическое взаимодействие между микробами может быть особенно опасным. Ведь ледники Тибетского нагорья питают пресной водой ряд водных путей, включая реки Янцзы, Хуанхэ и Ганг, которые снабжают водой две из самых густонаселенных стран мира: Китай и Индия.

Но ледники есть не только в Азии, и у каждого ледника, вероятно, есть свои уникальные микробные сообщества. Все они ускоренно теряют лед, что увеличивает риск проникновения их в любые точки планеты.

Однако в этом новом исследовании есть и хорошая новость. Генетические записи микробных сообществ, такие как каталог TG2G, можно использовать в качестве инструментов изучения природных систем с целью поиска новых ценных соединений, которые можно использовать в медицине, косметике и других полезных технологиях.

Источник: Live Science