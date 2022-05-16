Что такое геном, можно ли его редактировать с целью лечения или предупреждения наследственных болезней. Об этом и не только на страницах одного из украинских научно-популярных изданий рассказали специалисты-генетики.

Что такое геном

Геном — это совокупность всей наследственной информации в клетках – генах и некодирующих участках. Последовательности составляющих их основ, которых в геноме может быть много миллиардов, определяют структуру и функционирование организма. Даже замена одной основы может привести к генетическим заболеваниям.

Для чего нужно редактировать геном

Редактирование генома является важным инструментом исследования в генетике. С помощью редактирования можно создавать модельные организмы для исследования определенного свойства. Например, при изучении рака редактирование генома часто используют для выведения мышей с исследуемым онкологическим заболеванием.

Одним из наиболее интересных и спорных применений этих технологий является лечение заболеваний, в основном генетических. Суть заключается в исправлении ложных генов или предоставлении клетке недостающих функций. Такие методы лечения уже сейчас существуют.

Лечение генетических заболеваний с помощью редактирования генома

Исследования с использованием технологии редактирования генома человека в основном сосредоточены на изобретении лечения онкологических и наследственных болезней, имеющих четкий генетический фактор.

Однако сейчас речь преимущественно идет лишь о моногенных заболеваниях, когда болезнь вызывают один или два дефектных гена.

При этом много заболеваний являются результатом сложного взаимодействия различных генов и факторов окружающей среды, например, шизофрения или сахарный диабет.

Меняет ли редактирование генома будущее следующих поколений

Ученые пока не одобряют проведение таких вмешательств, поскольку нам все еще не хватает необходимых знаний о безопасности геномного редактирования. Но в основном для лечения заболеваний достаточно внести изменения только в определенную группу соматических клеток, например, клетки крови, которая не может передаться по наследству.

Законно ли менять человеческий геном

Правительства стран по-разному относятся к таким технологиям. Например, в большинстве из них запрещены эксперименты с модификацией человеческих эмбрионов.

Ситуация еще больше осложнилась после заявления китайского исследователя Хэ Цзянькуя. В конце 2018 года он сообщил, что провел редактирование генома эмбрионов, в результате которого на свет появились две девочки, устойчивые к ВИЧ.

Международная комиссия по клиническому использованию редактирования генома человеческих клеток зародышевой линии в своих рекомендация сильно ограничила целесообразные случаи редактирования эмбрионов и половых клеток. Однако ученые находят лазейки и вполне законно ставят опыты с человеческими эмбриональными клетками, которые не имеют шансов стать детьми.

Источник: Nauka.ua