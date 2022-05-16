Как сообщили государственные СМИ Саудовской Аравии, здешние врачи после сложной 15-часовой операции разделили сиамских близнецов из Йемена.

Сообщается, что мальчики, Юсеф и Ясин, были соединены несколькими органами. В операции по их разделению приняли участие около 24 врачей.

Врачи государственного Центра гуманитарной помощи Саудовской Аравии провели вмешательство в четыре этапа и назвали его одним из самых сложных, которые когда-либо выполняли.

СМИ напомнили, что в июле 2021 года саудовские врачи отделили йеменского ребенка от ее близнеца-паразита. По их заявлению, это была 50-я успешная операция на сиамских близнецах.

На прошлой неделе король Саудовской Аравии Салман сообщил, что еще одна пара йеменских сиамских близнецов, девочек по имени Мавадда и Рахма, была доставлена ​​в Эр-Рияд для проведения медицинских осмотров и проверки возможности разделения.

Сообщается, что король придает большое значение саудовской программе для сиамских близнецов.