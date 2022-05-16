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Операция с участием 24 медиков длилась 15 часов: саудовские врачи успешно разделили сиамских близнецов

16 мая 2022, 12:00
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
близнецы
Источник: Depositphotos

Как сообщили государственные СМИ Саудовской Аравии, здешние врачи после сложной 15-часовой операции разделили сиамских близнецов из Йемена.

Сообщается, что мальчики, Юсеф и Ясин, были соединены несколькими органами. В операции по их разделению приняли участие около 24 врачей.

Врачи государственного Центра гуманитарной помощи Саудовской Аравии провели вмешательство в четыре этапа и назвали его одним из самых сложных, которые когда-либо выполняли.

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СМИ напомнили, что в июле 2021 года саудовские врачи отделили йеменского ребенка от ее близнеца-паразита. По их заявлению, это была 50-я успешная операция на сиамских близнецах.

На прошлой неделе король Саудовской Аравии Салман сообщил, что еще одна пара йеменских сиамских близнецов, девочек по имени Мавадда и Рахма, была доставлена ​​в Эр-Рияд для проведения медицинских осмотров и проверки возможности разделения.

Сообщается, что король придает большое значение саудовской программе для сиамских близнецов.

Источник
MedicalXpress
Теги
Близнецы, Медики, Операция, Саудівська Аравія
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