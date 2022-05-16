Як повідомили державні ЗМІ Саудівської Аравії, тутешні лікарі після складної 15-годинної операції розділили сіамських близнюків з Ємену.

Повідомляється, що хлопчики, Юсеф і Ясін, були з’єднані кількома органами. В операції з їх поділу взяли участь близько 24 лікарів.

Лікарі державного Центру гуманітарної допомоги Саудівської Аравії провели втручання в чотири етапи і назвали його одним з найскладніших, які коли-небудь виконували.

ЗМІ нагадали, що в липні 2021 року саудівські лікарі відокремили єменську дитину від її близнюка-паразита. За їхньою заявою, це була 50-та успішна операція на сіамських близнюках.

Минулого тижня король Саудівської Аравії Салман повідомив, що ще одна пара єменських сіамських близнюків, дівчаток на ім’я Мавадда і Рахма, була доставлена в Ер-Ріяд для проведення медичних оглядів і перевірки можливості поділу.

Повідомляється, що король надає великого значення саудівській програмі для сіамських близнюків.