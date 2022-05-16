Ризик зростання вакциноконтрольованих інфекційних захворювань під час війни підвищується. Так, Маріуполю загрожує поширення багатьох небезпечних хвороб.

Про це повідомив голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) Федір Лапій в ефірі інформаційного телемарафону.

– Війна не проходить сама. Вона супроводжується хворобами. Ніщо стільки не зробило для порятунку життя, як чиста вода і вакцинація. Якщо говорити про ці дві речі, то у Маріуполі зруйнована інфраструктура і є відсутність доступу до чистої води. Це може спровокувати багато інфекційних хвороб, – зазначив експерт.

Він уточнив, що йдеться саме про кишкові інфекції. Якщо людина не може вживати чисту воду, це означає, що їй загрожують інфекції, які передаються через брудну воду.

За словами Лапія, у Маріуполі й раніше були випадки холери, у морі виявляли збудників. Порушення інфраструктури очисних споруд, недоступність чистої питної води для населення – це може призвести до таких небезпечних захворювань, як холера.

Також він зазначив, що контакт між людьми та відсутність вакцинації може спровокувати спалах дифтерії.

Експерт пояснив, що в Україні наразі вистачає медикаментів, щоб стримувати поширення цих хвороб. На неокупованій території є достатня кількість вакцини проти дифтерії та правця.

– Якщо говорити про людей, які евакуювалися, то вони повинні звернутися за місцем свого фактичного проживання на неокупованій території та пройти ревакцинацію проти дифтерії, правця у першу чергу, – каже він.

Лапій додав, що основним проявом захворювань, які передаються фекально-оральним шляхом, є діарея. Тому в разі її виникнення необхідно звернутися до лікаря.

Фото: Федір Лапій