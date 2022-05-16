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В Мариуполе есть риск распространения холеры и дифтерии. Сможет ли Украина защититься

16 мая 2022, 10:14
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
В Мариуполе есть риск распространения холеры и дифтерии. Сможет ли Украина защититься

Риск роста вакциноконтрольованих инфекционных заболеваний во время войны повышается. Так, Мариуполю грозит распространение многих опасных болезней.

Об этом сообщил председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) Федор Лапий в эфире информационного телемарафона.

— Война не проходит сама. Она сопровождается болезнями. Ничто так не сделала для спасения жизни, как чистая вода и вакцинация. Если говорить об этих двух вещах, то в Мариуполе разрушена инфраструктура и есть отсутствие доступа к чистой воде. Это может спровоцировать многих инфекционных болезней, — отметил эксперт.

Он уточнил, что речь идет именно о кишечных инфекциях. Если человек не может употреблять чистую воду, это означает, что ему угрожают инфекции, которые передаются через грязную воду.

По словам Лапия, в Мариуполе и раньше были случаи холеры, в море выявляли возбудителей. Нарушения инфраструктуры очистных сооружений, недоступность чистой питьевой воды для населения — это может привести к таким опасным заболеваниям как холера.

Также он отметил, что контакт между людьми и отсутствие вакцинации может спровоцировать вспышку дифтерии.

Эксперт пояснил, что в Украине сейчас хватает медикаментов, чтобы сдерживать распространение этих болезней. На неоккупированной территории есть достаточное количество вакцины против дифтерии и столбняка.

— Если говорить о людях, которые эвакуировались, то они должны обратиться по месту своего фактического проживания на неоккупированной территории и пройти ревакцинацию против дифтерии, столбняка в первую очередь, — говорит он.

Лапий добавил, что основным проявлением заболеваний, которые передаются фекально-оральным, является диарея. Поэтому в случае ее возникновения необходимо обратиться к врачу.

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Фото: Федор Лапий

Теги
Війна в Україні, Мариуполь, Столбняк, Російська агресія, холера
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