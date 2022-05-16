Риск роста вакциноконтрольованих инфекционных заболеваний во время войны повышается. Так, Мариуполю грозит распространение многих опасных болезней.

Об этом сообщил председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) Федор Лапий в эфире информационного телемарафона.

— Война не проходит сама. Она сопровождается болезнями. Ничто так не сделала для спасения жизни, как чистая вода и вакцинация. Если говорить об этих двух вещах, то в Мариуполе разрушена инфраструктура и есть отсутствие доступа к чистой воде. Это может спровоцировать многих инфекционных болезней, — отметил эксперт.

Он уточнил, что речь идет именно о кишечных инфекциях. Если человек не может употреблять чистую воду, это означает, что ему угрожают инфекции, которые передаются через грязную воду.

По словам Лапия, в Мариуполе и раньше были случаи холеры, в море выявляли возбудителей. Нарушения инфраструктуры очистных сооружений, недоступность чистой питьевой воды для населения — это может привести к таким опасным заболеваниям как холера.

Также он отметил, что контакт между людьми и отсутствие вакцинации может спровоцировать вспышку дифтерии.

Эксперт пояснил, что в Украине сейчас хватает медикаментов, чтобы сдерживать распространение этих болезней. На неоккупированной территории есть достаточное количество вакцины против дифтерии и столбняка.

— Если говорить о людях, которые эвакуировались, то они должны обратиться по месту своего фактического проживания на неоккупированной территории и пройти ревакцинацию против дифтерии, столбняка в первую очередь, — говорит он.

Лапий добавил, что основным проявлением заболеваний, которые передаются фекально-оральным, является диарея. Поэтому в случае ее возникновения необходимо обратиться к врачу.

Фото: Федор Лапий