Медики больницы Св. Луки (бывшая 8-я городская клиника) Первого медобъединения Львова совместно с благотворителями вернули зрение женщине, которая утратила его во время беременности в результате тяжелой патологии глаз.

Об этом сотрудники больницы рассказали на своей странице в Facebook.

— Когда врачи сняли с глаз Натальи повязки, она проплакала час. Женщина заслоняла глаза от яркого света и не могла поверить в то, что видит самых родных. Дети и муж плакали вместе с ней.

Наталья начала терять зрение еще в детстве. Диагноз “врожденная катаракта обоих глаз” ей поставили в родном Донецке. Родив первую дочь, женщина еще видела тени и различала яркие цвета. А вот во время беременности, второй, три года назад, ослепла полностью.

Денег на замену хрусталиков, которые подарили бы ей зрение, семья не имела. Свою дочь Наталья вынуждена была познавать благодаря прикосновениям и запахам. В последнюю мирную ночь, 23 февраля, женщина родила еще одного ребенка, которого тоже рисковала никогда не увидеть.

Однако в результате эвакуации попала с больницу Св. Луки Львова. В отделении офтальмологии ее не просто обследовали, а предложили бесплатную операцию. Дорогостоящие импланты для женщины приобрели благотворители.

Наталья, мечта которой осуществилась, сегодня проходит реабилитацию. После полного выздоровления планирует пойти учиться: хочет стать социальным работником и помогать другим.

Наталья, ее семья и весь коллектив больницы Св. Луки искренне благодарят всех, кто приобщился к совершению этого настоящего чуда.

Источник: 1 МО Львова