81-летнему пенсионеру из Ирпеня пришлось ампутировать отмороженную ногу после того, как он, прячась от российских солдат, пять дней провел в лесу, в сырой холодной яме, которую вырыл своими руками. У мужчины все это время не было ни воды, ни пищи.

Историю спасения ценой чудовищного урона для собственного здоровья рассказало одно из ведущих украинских СМИ.

Так совпало, что именно 24 февраля пенсионер из Ирпеня Киевской области Анатолий Вечерский отмечал свое 81-летие. Причем в этот же день родился и его внук. Но традиционный семейный праздник был омрачен войной.

27 февраля в Ирпене уже шли бои, летали и взрывались снаряды. Жители прятались в подвалах, в погребах своих домов. Анатолий Вечерский все это время был в собственном доме, поддерживал связь с дочерями по телефону. Однако 5 марта, когда взрываться начало прямо возле его двора, он сильно испугался.

Пенсионер взял куртку, обул сапоги и побежал в сторону дачных участков, где жила его 84-летняя кума. Но она не пустила свояка, сославшись на то, что ей самой, старой и больной, уже нечего кушать.

Дедушке ничего не оставалось, как снова вернуться в лес. Там своими руками вырыл яму, чтобы хоть как-то укрыться от мартовского ветра и пронизывающего холода. Днем старался ходить, чтобы не замерзнуть. Видел российских оккупантов, их танки. Тогда бежал подальше в лес, к своему убежищу.

Спустя пять дней такого выживания мужчина очень ослаб. Все это время он не ел и не пил. Ко всему возникла проблема с одной ногой, которую, как позже выяснилось, он отморозил.

10 марта пошел назад в Ирпень. По его словам, в таком состоянии, что уже было все равно, убьют его или нет. Видел чеченцев, россиян, но никто его, старика, не тронул. Дошел до украинского блокпоста. Там наш военный отдал ему пакет с едой, с которым Анатолий Герасимович дошел до своего дома, закрылся и уснул настолько крепко, что не слышал, как стучала в дверь его сестра.

Придя в себя, отправился искать родных. Пришел к дому бывшего зятя, который, пока шли бои в Ирпене, жил в подвале Укрпочты. Появлялся дома только, чтобы покормить старенькую маму. Именно во время такого визита увидел дедушку. Завел его в дом, уложил, накрыл тремя одеялами.

Только 27 марта один из волонтеров смог вывезти Анатолия Вечерского в больницу № 6 Киева. Здесь сделали операцию по ампутации отмороженной конечности.

Позже мужчину забрала к себе его дочь, которая жила под Кропивницким. Но условия в доме были ужасными: ни воды, ни отопления, ни возможности сделать перевязки.

Тогда дочь обратилась за помощью в одну из общественных организаций на Закарпатье и в конце апреля им помогли выехать в Германию.

Сегодня семья живет в хостеле. Хоть и в одной комнате, но зато с отдельным санузлом. Сейчас оформляют документы, чтобы получить медицинскую страховку. По словам дочери, отцу подарили инвалидную коляску, чтобы он мог передвигаться.