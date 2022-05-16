81-річному пенсіонеру з Ірпеня довелося ампутувати відморожену ногу після того, як він, ховаючись від російських солдатів, п’ять днів провів у лісі, в сирій холодній ямі, яку вирив своїми руками. У чоловіка весь цей час не було ні води, ні їжі.

Історію порятунку ціною жахливої шкоди для власного здоров’я розповіло одне з провідних українських ЗМІ.

Так співпало, що саме 24 лютого пенсіонер з Ірпеня Київської області Анатолій Вечерський відзначав своє 81-річчя. Причому в цей же день народився і його онук. Але традиційне сімейне свято було затьмарене війною.

27 лютого в Ірпені вже йшли бої, літали і вибухали снаряди. Жителі ховалися в підвалах, у погребах своїх будинків. Анатолій Вечерський весь цей час був у власному будинку, підтримував зв’язок з дочками по телефону. Однак 5 березня, коли вибухати почало прямо біля його двору, він сильно злякався.

Пенсіонер взяв куртку, взув чоботи і побіг у бік дачних ділянок, де жила його 84-річна кума. Але вона не пустила свояка, пославшись на те, що їй самій, старій і хворій, вже нічого їсти.

Дідусеві нічого не залишалося, як знову повернутися в ліс. Там своїми руками вирив яму, щоб хоч якось сховатися від березневого вітру і пронизливого холоду. Вдень намагався ходити, щоб не замерзнути. Бачив російських окупантів, їхні танки. Тоді втік подалі в ліс, до свого притулку.

Через п’ять днів такого виживання чоловік дуже ослаб. Весь цей час він не їв і не пив. До всього виникла проблема з однією ногою, яку, як пізніше з’ясувалося, він відморозив.

10 березня пішов назад в Ірпінь. За його словами, в такому стані, що вже було все одно, вб’ють його чи ні. Бачив чеченців, росіян, але ніхто його, старого, не чіпав. Дійшов до українського блокпосту. Там наш військовий віддав йому пакет з їжею, з яким Анатолій Герасимович дійшов до свого будинку, закрився і заснув настільки міцно, що не чув, як стукала в двері його сестра.

Прийшовши до тями, відправився шукати рідних. Прийшов до будинку колишнього зятя, який, поки йшли бої в Ірпені, жив у підвалі Укрпошти. З’являвся вдома тільки, щоб погодувати стареньку маму. Саме під час такого візиту побачив дідуся. Завів його в будинок, уклав, накрив трьома ковдрами.

Тільки 27 березня один з волонтерів зміг вивезти Анатолія Вечерського в лікарню №6 Києва. Тут зробили операцію з ампутації відмороженої кінцівки.

Пізніше чоловіка забрала до себе його дочка, яка жила під Кропивницьким. Але умови в будинку були жахливими: ні води, ні опалення, ні можливості зробити перев’язки.

Тоді донька звернулася по допомогу до однієї з громадських організацій на Закарпатті, і наприкінці квітня їм допомогли виїхати до Німеччини.

Сьогодні сім’я живе в хостелі. Хоч і в одній кімнаті, але зате з окремим санвузлом. Зараз оформляють документи, щоб отримати медичну страховку. За словами дочки, батькові подарували інвалідний візок, щоб він міг пересуватися.