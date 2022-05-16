Медики лікарні Св. Луки (колишня 8-а міська клініка) Першого медоб’єднання Львова спільно з благодійниками повернули зір жінці, яка втратила його під час вагітності внаслідок тяжкої патології очей.

Про це співробітники лікарні розповіли на своїй сторінці в Facebook.

– Коли лікарі зняли з очей Наталії пов’язки, вона проплакала годину. Жінка затуляла очі від яскравого світла і не могла повірити в те, що бачить найрідніших. Діти і чоловік плакали разом з нею.

Наталя почала втрачати зір ще в дитинстві. Діагноз “вроджена катаракта обох очей” їй поставили в рідному Донецьку. Народивши першу дочку, жінка ще бачила тіні і розрізняла яскраві кольори. А ось під час вагітності, другої, три роки тому, осліпла повністю.

Грошей на заміну кришталиків, які подарували б їй зір, сім’я не мала. Свою дочку Наталя змушена була пізнавати завдяки дотикам і запахам. В останню мирну ніч, 23 лютого, жінка народила ще одну дитину, яку теж ризикувала ніколи не побачити.

Однак в результаті евакуації потрапила до лікарні Св. Луки Львова. У відділенні офтальмології її не просто обстежили, а запропонували безкоштовну операцію. Дорогі імпланти для жінки придбали благодійники.

Наталя, мрія якої здійснилася, сьогодні проходить реабілітацію. Після повного одужання планує піти вчитися: хоче стати соціальним працівником і допомагати іншим.

Наталя, її родина та весь колектив лікарні Св. Луки щиро дякують усім, хто долучився до звершення цього справжнього дива.

Джерело: 1 МО Львова