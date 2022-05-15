Понад п’ять мільйонів українців виїхали за кордон, а сім стали переміщеними особами в середині країни через жорстоку війну. Переважно це жінки і діти. Дехто відправляв дітей з родичами, або до родичів. Війна розірвала українські сім’ї. І люди зараз переживають важкі часи через розлуку.

Як адаптуватися в нових умовах і кому насамперед потрібно це: дітям чи дорослим? На ці питання відповідає дитячий психолог Ольга Товпеко.

– Весь удар припав на матерів, яким зараз дуже складно. Вони мають підтримувати сім’ю. Забезпечувати безпеку сім’ї. Вони повинні організувати життя своєї сім’ї. Вони повинні самі стримувати свої емоції та допомагати своїм дітям. Тому, працюючи з матерями я бачу, що їм дуже потрібна підтримка і допомога.

Що стосується дітей, тут є різні ситуації. Є діти, які сприймають це все як пригоду, а є такі, що дуже сумують за татом, за своїм домом, за іграшками. Таким дітям важко адаптуватися, вони гірше поводять себе, погано пристосовуються до садочків, тобто йдеться про комплексну допомогу і підтримку, але починати потрібно з мам.

Для того, щоб полегшити стан дитини, яка не розуміє, що сталося, чому тата немає, або чому всі мають кудись їхати, потрібно пояснити їй, враховуючи вік, що насправді відбувається.

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Насамперед потрібно заспокоїти дитину і пояснити, що мама буде поруч, вона буде захищати її. Потім потрібно пояснити правила, за якими тепер всі будуть жити, як поводитися під час сирени, куди йти і що робити. Дитина має відчувати, що дорослий поруч і буде захищати її. Це головне.