Через особливості психіки діти пристосовуються до навколишнього середовища значно швидше. Війна може провокувати у них стани тривожності та невизначеності. Проте вони можуть пережити їх самостійно, якщо створити для цього певні умови.
Про це розповіла психологиня Олена Здрілько.
– Якщо дитина зростає в доброзичливій та люблячій сім’ї, вона здатна самостійно пережити ці стани – несвідомо, за допомогою малюнка, ліплення, танцю, співу, гри та навіть бігу чи стрибання, – розповідає Олена Здрілько.
Водночас надзвичайно важлива увага дорослих до потреб дитини.
– Ми можемо аналізувати стан та емоції дитини та називати їй словами те, що вона відчуває в моменті. Це навчить її бути уважною до себе й розуміти власні емоції та потреби, – додає фахівець.
Надзвичайно важливо, щоб діти відпочивали. Це допоможе їм зберегти емоційне та психічне здоров’я.
– Дайте їй можливість відпочити – узяти додатковий вихідний, пропустити перший урок, щоби виспатися, не зробити сьогодні домашнє завдання, якщо бачите, що в неї немає сил, – розповідає психологиня.
Щодо дітей старшого віку, то з ними можна говорити про їхні емоції та переживання.
Під час війни в Україні батьки першочергово мають дбати про своє психічне здоров’я. Це допоможе тримати себе в руках та допомагати своїм дітям.
Джерело: Психологічна підтримка