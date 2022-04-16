Через особливості психіки діти пристосовуються до навколишнього середовища значно швидше. Війна може провокувати у них стани тривожності та невизначеності. Проте вони можуть пережити їх самостійно, якщо створити для цього певні умови.

Про це розповіла психологиня Олена Здрілько.

– Якщо дитина зростає в доброзичливій та люблячій сім’ї, вона здатна самостійно пережити ці стани – несвідомо, за допомогою малюнка, ліплення, танцю, співу, гри та навіть бігу чи стрибання, – розповідає Олена Здрілько.

Водночас надзвичайно важлива увага дорослих до потреб дитини.

– Ми можемо аналізувати стан та емоції дитини та називати їй словами те, що вона відчуває в моменті. Це навчить її бути уважною до себе й розуміти власні емоції та потреби, – додає фахівець.

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Надзвичайно важливо, щоб діти відпочивали. Це допоможе їм зберегти емоційне та психічне здоров’я.

– Дайте їй можливість відпочити – узяти додатковий вихідний, пропустити перший урок, щоби виспатися, не зробити сьогодні домашнє завдання, якщо бачите, що в неї немає сил, – розповідає психологиня.

Щодо дітей старшого віку, то з ними можна говорити про їхні емоції та переживання.

Під час війни в Україні батьки першочергово мають дбати про своє психічне здоров’я. Це допоможе тримати себе в руках та допомагати своїм дітям.

Джерело: Психологічна підтримка