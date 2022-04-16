Из-за особенностей психики дети приспосабливаются к окружающей среде гораздо быстрее. Война может провоцировать состояние тревожности и неопределенности. Однако они могут пережить их самостоятельно, если создать для этого определенные условия.

Об этом рассказала психолог Елена Здрилько.

— Если ребенок растет в доброжелательной и любящей семье, он способен самостоятельно пережить эти состояния — бессознательно, с помощью рисунка, лепки, танца, пения, игры и даже бега или прыгания, — рассказывает Елена Здрилько.

В то же время очень важно внимание взрослых к потребностям ребенка.

— Мы можем анализировать состояние и эмоции ребенка и называть ему то, что он испытывает в моменте. Это научит ее быть внимательным к себе и понимать свои эмоции и потребности, — добавляет специалист.

Читайте также: Как дети разного возраста реагируют на стресс и как им помочь

Очень важно, чтобы дети отдыхали. Это поможет им сберечь эмоциональное и психическое здоровье.

– Дайте ей возможность отдохнуть – взять дополнительный выходной, пропустить первый урок, чтобы выспаться, не сделать сегодня домашнее задание, если видите, что у него нет сил, – рассказывает психолог.

Что касается детей старшего возраста, то с ними можно говорить об их эмоциях и переживаниях.

Во время войны в Украине родители должны заботиться о своем психическом здоровье. Это поможет держать себя в руках и помогать своим детям.

Источник: Психологическая поддержка