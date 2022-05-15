Более пяти миллионов украинцев выехали за границу, а семь стали перемещенными лицами внутри страны из-за жестокой войны. В основном это женщины и дети. Некоторые отправляли детей с родственниками, или к родственникам. Война разорвала украинские семьи. И люди сейчас переживают тяжелые времена из-за разлуки.

Как адаптироваться в новых условиях и кому в первую очередь нужно это: детям или взрослым? На эти вопросы отвечает детский психолог Ольга Товпеко.

— Весь удар пришелся на матерей, которым сейчас очень сложно. Они должны поддерживать семью. Обеспечивать безопасность семьи. Они должны организовать жизнь своей семьи. Они должны сами сдерживать свои эмоции и помогать детям. Поэтому, работая с матерями, я вижу, что им очень нужна поддержка и помощь.

Что касается детей, здесь есть разные ситуации. Есть дети, которые воспринимают это все как приключение, а есть очень скучающие по папе, по своему дому, по игрушкам. Таким детям трудно адаптироваться, они хуже ведут себя, плохо приспосабливаются к садикам, то есть речь идет о комплексной помощи и поддержке, но начинать нужно с мам.

Для того, чтобы облегчить состояние ребенка, не понимающего, что произошло, почему папы нет, или почему все должны куда-то ехать, нужно объяснить ему, учитывая возраст, что происходит.

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Прежде нужно успокоить ребенка и объяснить, что мама будет рядом, она будет защищать его. Затем нужно объяснить правила, по которым теперь все будут жить, как вести себя во время сирены, куда идти и что делать. Ребенок должен чувствовать, что взрослый рядом и будет защищать его. Это главное.