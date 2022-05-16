Що таке геном, чи можна його редагувати з метою лікування або попередження спадкових хвороб. Про це і не тільки на сторінках одного з українських науково-популярних видань розповіли фахівці-генетики.

Що таке геном

Геном – це сукупність всієї спадкової інформації в клітинах – генах та некодуючих ділянках. Послідовності складових їхніх основ, яких у геномі може бути багато мільярдів, визначають структуру і функціонування організму. Навіть заміна однієї основи може призвести до генетичних захворювань.

Для чого потрібно редагувати геном

Редагування генома є важливим інструментом дослідження в генетиці. За допомогою редагування можна створювати модельні організми для дослідження певної властивості. Наприклад, при вивченні раку редагування генома часто використовують для виведення мишей з досліджуваним онкологічним захворюванням.

Одним з найбільш цікавих і спірних застосувань цих технологій є лікування захворювань, в основному генетичних. Суть полягає у виправленні помилкових генів або наданні клітині відсутніх функцій. Такі методи лікування вже зараз існують.

Лікування генетичних захворювань за допомогою редагування генома

Дослідження з використанням технології редагування генома людини в основному зосереджені на винаході лікування онкологічних і спадкових хвороб, що мають чіткий генетичний фактор.

Однак зараз йдеться переважно лише про моногенні захворювання, коли хворобу викликають один або два дефектних гени.

При цьому багато захворювань є результатом складної взаємодії різних генів і факторів навколишнього середовища, наприклад, шизофренія або цукровий діабет.

Чи редагування генома змінює майбутнє наступних поколінь

Вчені поки що не схвалюють проведення таких втручань, оскільки нам все ще не вистачає необхідних знань про безпеку геномного редагування. Але в основному для лікування захворювань досить внести зміни тільки в певну групу соматичних клітин, наприклад, клітини крові, яка не може передатися у спадок.

Чи законно змінювати людський геном

Уряди країн по-різному ставляться до таких технологій. Наприклад, у більшості з них заборонені експерименти з модифікацією людських ембріонів.

Ситуація ще більше ускладнилася після заяви китайського дослідника Хе Цзянькуя. В кінці 2018 року він повідомив, що провів редагування генома ембріонів, у результаті якого на світ з’явилися дві дівчинки, стійкі до ВІЛ.

Міжнародна комісія з клінічного використання редагування генома людських клітин зародкової лінії в своїх рекомендація сильно обмежила доцільні випадки редагування ембріонів і статевих клітин. Однак вчені знаходять лазівки і цілком законно ставлять досліди з людськими ембріональними клітинами, які не мають шансів стати дітьми.

Джерело: Nauka.ua